انت الأن تتابع خبر المرور يُعلن رسمياً طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء.. ويكشف التفاصيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت منذ قليل الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، عن إطلاق مزاد إلكتروني جديد للوحات المميزة، حيث يتم اطلاق المزاد غداً الأربعاء الموافق 28 أغسطس 2024، وناشدت الإدارة جميع الراغبين في الحصول على لوحة مميزة من المواطنين والمواطنات السعوديات أو من المقيمين على أراضي المملكة في المشاركة في هذا المزاد الذي سيتم تنظيمه عبر منصة أبشر السعودية التابعة لوزارة الداخلية.
مزاد اللوحات الإلكتروني في السعودية
وأضافت الإدارة من خلال البيان الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، أنه يمكن للمواطنين الدخول إلى حساباتهم في منصة أبشر، واتباع عدد من الخطوات البسيطة والسهلة للغاية من أجل اختيار اللوحة المميزة التي يرغب في شراؤها وذلك من الخطوات التالية:
- الدخول على منصة أبشر باسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار خدمات المرور.
- اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني” التي ستتيح لهم فرصة المزايدة على اللوحات المتاحة.
- تسعى الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية إلى طرح العديد من المزادات الإلكترونية، والتي يمكن من خلالها للمواطنين والوافدين الدخول فيها واختيار اللوحة المميزة التي يرغبون في اقتناؤها، حيث أنها تُعد فرصة جيدة من أجل الحصول على لوحات مميزة بكل سهولة ويسر.
- كشفت الإدارة العامة للمرور عن تفاصيل المزاد الإلكتروني للوحات المميزة. وسيتم إجراء المزاد بالكامل عبر منصة أبشر الإلكترونية، مما يتيح للمواطنين المشاركة في المزاد من أي مكان وفي أي وقت، وذلك للتسهيل على جميع المشاركين، وكل ما على المواطن فعله هو الدخول إلى حسابه في أبشر واختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني”، واتباع الخطوات السابقة، والبدء في المزايدة. وتأتي هذه الخدمة الجديدة تأكيداً على حرص الإدارة خلال هذه الفترة على التسهيل على جميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة.