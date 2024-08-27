دليلك الشامل لإقامة مميزة بحي الروابي في جدة بالمملكة العربية السعودية

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رياض - احمد صلاح - يقع حي الروابي الذي يتميز بالهدوء والراحة وتصميمه العصري الحديث في مدينة جدة بالتحديد في الجهة الغربية من المدينة بالقرب من منطقة الهنداوية وحي الزهراء، ويتميز الحي بوفرة الخدمات والمرافق مما يجعله الخيار الأمثل للعيش والاستقرار، وفي هذا المقال سوف نوافيكم بالمعلومات الكافية عن الحي.

الأحياء المجاورة لحي الروابي

نشير في هذه الأسطر إلى أبرز الأحياء المجاورة لحي الروابي كما يلي:

حي السليمانية، ويجاوره من الناحية الشمالية.

حي الجامعة، ويجاوره من الناحية الغربية.

الفاروق، ويجاوره من الناحية الجنوبية.

حي قويزة، ويجاوره من الناحية الشرقية.

أبرز شوارع حي الروابي جدة

يضم حي الروابي عدة شوارع كما سنشير في السطور القادمة كالتالي:

شارع بن لادن

شارع عبد الله الأموي

شارع جنوب بن لادن

مدارس حي الروابي جدة

يوجد بالحي مدارس كثيرة من مختلف المراحل التعليمية ومنها ما يلي:

مدرسة حارثة بن النعمان الابتدائية

دار الحافظات السبعون ورياض الأطفال

مدرسة الأمير تركي بن عبد الله الثانوية

مدرسة جبل الرحمة الابتدائية

مدارس أوس بن الصامت المتوسطة

أشهر صيدليات حي الروابي جدة

صيدلية النهدي

صيدلية زناد البيطرية

صيدلية واحة الترياق

المولات والأسواق التجارية بحي الروابي جدة

بقالة البركة

مركز تسوق توب سنتر

بقالة البلادي

سوبر ماركت الهرم

البنوك والمصارف المالية بحي الروابي

يتميز الحي بوجود أكثر من مصرف وبنك كما سنوضح في السطور التالية:

صراف الإنماء

البنك الأهلي التجاري

صراف الأهلي

مصرف الراجحي

صراف بنك الجزيرة

أشهر مطاعم حي الروابي جدة

نشير إلى بعض المطاعم التي يشتهر بها حي الروابي في السطور التالية:

مطعم الجزيرة

مطعم الكرم للرز البخاري

مطعم أبو خالد

مطعم بطاطس أند مور

الحدائق والمتنزهات بحي الروابي جدة