دليل كامل عن الدعم السكني؟ وزارة الإسكان تكشف كافة التفاصيل للمستفيدين الجدد لعام 1446

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رياض - احمد صلاح - في إطار رؤية المملكة 2030، يتصدر برنامج الدعم السكني قائمة المبادرات الحكومية الرامية لتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير السكن الملائم. يهدف البرنامج إلى تمليك 70% من المواطنين لمساكن مستقلة بحلول نهاية 2030. في هذا السياق، نقدم شرحا مفصلا حول ماهية الدعم السكني، كيفية عمله، وشروط الاستفادة منه.

وزارة الإسكان تكشف كافة التفاصيل للمستفيدين الجدد لعام 1446

في إطار رؤية المملكة 2030، يأتي برنامج الدعم السكني كأحد المبادرات الرئيسية لتحسين جودة الحياة وتوفير المسكن الملائم للمواطنين. يهدف البرنامج إلى تمليك 70% من المواطنين للمسكن الخاص بنهاية 2030. لكن ما هو الدعم السكني وكيف يمكن الاستفادة منه؟

ما هو الدعم السكني؟

الدعم السكني هو مبادرة حكومية تهدف إلى تقديم المساعدة المالية والعينية للمواطنين السعوديين للحصول على مسكن ملائم. يشمل الدعم تقديم وحدات سكنية جاهزة، أراضٍ سكنية، أو تمويل لبناء وتجهيز سكن ذاتي.

نظام الدعم السكني الجديد

يعمل برنامج الدعم السكني لتحقيق أهداف محددة، منها توفير سكن لـ 70% من السعوديين بحلول عام 2030. يقدم البرنامج:

دعما ماليا يتيح للمستفيدين امتلاك سكن خاص يتناسب مع دخلهم.

تطبيق نظام الرهن الميسر أو ضمانات تمويلية.

توفير وحدات سكنية جاهزة كدعم عيني.

فترة سماح قرض تصل إلى 25 عامًا.

إمكانية نقل المديونية.

آلية عمل نظام الدعم السكني

للاستفادة من الدعم السكني، يتبع المستفيدون الخطوات التالية:

التسجيل في منصة سكني الإلكترونية.

دراسة أهلية المستفيد من قبل المستشار القانوني وتقديم الخيارات التمويلية.

اختيار الباقة والخيار التمويلي المناسب والتواصل مع جهة التمويل.

توقيع عقد مع الجهة الممولة.

استلام بطاقة الدعم من الجهة الممولة.

توقيع عقد الوحدة السكنية إذا كانت تحت الإنشاء.

تفعيل بطاقة الدعم وصرف المبلغ المستحق.

الفئات المستفيدة من الدعم السكني