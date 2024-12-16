“من هنا asd.ma” خطوات التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب 2024

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الرياض - أحمد صلاح - قامت الحكومة المغربية بفتح باب التسجيل في الدعم الاجتماعي وهو عبارة عن دعم مادي يتم تقديمة لجميع الأرامل والمطلقات والأسر محدودة الدخل ، ويرجع السبب في ذلك إلى بذل الحكومة المغربية قصارى جهدها في توفير حياة كريمة لمواطنيها الكرام وسد احتياجاتهم الشخصية، كما يتم صرف قيمة الدعم لجميع الأطفال بدءاً من عمر عامين وحتى عشر سنوات، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة الحصول على الدعم المادي بشكل الكتروني.

التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب 2024

يشترط التسجيل أولًا في الدعم الاجتماعي وتقديم طلب الحصول عليه حتى يتم بعد ذلك مراجعة البيانات وتحديد موعد الصرف الخاص بك، وخطوات تقديم الطلب نوضحها لكم على النحو الآتي:

قم بالتوجه مباشرة الى الموقع الرسمي للدعم الاجتماعي.

اضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد.

قم بتوضيح كلاً من اسم المستخدم وكلمة المرور وذلك حتى يتم نقلك بعد ذلك إلى القائمة الرئيسية.

اضغط على أيقونة التسجيل في الدعم الاجتماعي.

سوف تظهر لك الآن استمارة بيانات يرجى فيها كتابة جميع البيانات الشخصية لك ولأبنائك.

حدد أفراد أسرتك مع توضيح رقم الهوية والجوال الشخصي.

قم برفع الأوراق الرسمية المطلوبة منك على الموقع.

اضغط على أيقونة تسجيل.

سوف يتم الآن دراسة طلب التسجيل الخاص بك وفحص البيانات ومن ثم التواصل معك عبر البريد الالكتروني.

شروط التسجيل في الدعم الاجتماعي

لا يتم قبول جميع طلبات التسجيل في الدعم الاجتماعي، حيث فرضت الحكومة مجموعة من الشروط والأحكام تمكن المتقدمين من الحصول على الدعم وإثبات استحقاقاتهم له، ومن أول هذه الشروط ما يلي: