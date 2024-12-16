انت الان تتابع خبر خطوات التقديم في مزاد اللوحات الإلكترونية عبر منصة أبشر 1446.. تعرف على الشروط المطلوبة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - دائماً تسعي المملكة لتيسر على المواطنين والمقيمين العديد من الأمور، لذلك قامت الإدارة العامة للمرور بإعلان عن إجراءات جديدة للحصول على لوحات السيارات الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي دون الحاجة إلى زيارة المكاتب المرورية، وولضمان سهولة ويسر للحصول عليها وضعت الإدارة بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على اللوحة الإلكترونية، لذا في هذا المقال سوف نوضح خطوات التسجيل في مزاد اللوحات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي والشروط الضرورية التي يجب توافرها للحصول على اللوحة الإلكترونية للسيارة.

كيفية التسجيل في مزاد اللوحات الإلكترونية

للتسجيل في مزاد اللوحات الإلكترونية اتجه إلى منصة أبشر الإلكترونية وتابع الخطوات التالية:

اضغط على موقع أبشر الأفراد.

ثم أدخل بيانات الدخول المطلوبة، مثل اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.

بعدها سوف تتلقى رمز تحقق للدخول ضعه في الحقل المخصص.

بعد الدخول انتقل إلى صفحة الخدمات واختار الخدمات الإلكترونية.

ثم اختار خدمات المرور ثم اختار مزاد اللوحات الإلكترونية.

سوف تجد قائمة بجميع اللوحات الإلكترونية المتاحة مع الإرشادات اللازمة.

اختار اللوحة المطلوبة من القائمة.

قوم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة وتابع الخطوات التالية لإكمال عملية الحصول على اللوحة الإلكترونية.

شروط التسجيل في مزاد اللوحات الإلكترونية

وضعت الإدارة العامة للمرور بعض من الشروط للتسجيل في مزاد اللوحات الإلكترونية، وتشمل هذه الشروط ما يلي: