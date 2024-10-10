توقعات برج الميزان لشهر أكتوبر 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الميزان هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الميزان لشهر أكتوبر 2024

برج الميزان يسجل هذا الشهر تحركات مهمة للكواكب، أولها ولادة قمر ببرجك بتاريخ 2 وأيضا تواجد كوكب عطارد بنفس الموقع وبدء تراجع كوكب الحظ المشتري ببرج الجوزاء، وهذا يشير لظروف تخص أوضاعك الدراسية وعلاقاتك الخارجية أو ربما أمور السفر، ولكن وجود الشمس ببرجك يساعدك على العمل بنجاح وثقة عالية بالنفس مع عطارد الذي يجعل اتصالك مع الآخرين مميز جدا ويخلق جو إيجابياً.

عموما تتلقى بهذا الشهر أخبار جيدة، وتحسن الخيارات بفضل أفكارك الواضحة وقدرتك على إيجاد الحلول، ولكن مريخ السرطان قد يخلق بعض الفوضى بالعلاقات المقربة، والتي لها ارتباطات مهنية ومصالح مشتركة، فمن الأفضل عدم المخاطرة برفع التحديات ومحاولة مسايرة الظروف والتخفيف من الانفعالات وخاصة مع أصحاب النفوذ أو المسؤولين بمحيطك أيضا الوضع الصحي بهذا الشهر يحتاج للكثير من العناية ربما بشكل شخصي أو لأحد أفراد محيطك.

من الممكن جدا الحصول على بعض المكاسب والأرباح وأيضا تتوفر لك الفرص المالية لتحسين دخلك ومواردك، وقد تباشر بخطوة جديدة أو مشروع له طابع مستقبلي. من تاريخ 13 ينتقل عطارد لبرج العقرب، فتبدأ فترة من المفاوضات أو الإجراءات المرتبطة بعملية بيع أو شراء، فقد تنشط التحركات المالية، وتحاول بهذا الوقت تعزيز مكاسبك وأرباحك، ومن الممكن ان تفاوض على شراكة أو عملية استثمار أو وضع مالي جديد.

اكتمال القمر ببرج الحمل بتاريخ 17 يشير لحصولك على أموال عائلية أو ربما يرتبط بتوقيع عقد أو تغيير مسار وبداية مرحلة جديدة لها علاقة بشراكة مهنية أو عملية أو ربما عاطفية.

الزهرة كوكبك الحاكم ببرج العقرب ومتواجدة لتاريخ 17 لتزيد من احتمالات الارتباط ممن يؤمن لك رفاهية وأمان، وربما يكون الوضع المادي له صلة وثيقة بأوضاعك العاطفية.

بعد ذلك تنتقل الزهرة لبرج القوس، فتعزز الاتصالات والمبادرات، وتطرح أمامك فرصاً لجديد عاطفي ربما تقبل على خطوبة بهذا الوقت، أو تكثر تنقلاتك واسفارك وأيضا قد تعالج مسائل منزلية وعائلية، أو تلتقي بأقارب بعد غياب، تنجح بهذه الفترة بعمليات تجارية أو فكرية، وتستطيع الترويج لمنتجات أو أفكار أو آراء، أو تتحرك بسرعة لاغتنام الفرص، قد تحصل بهذا الشهر على أموال عائلية أو ربما البعض يضطر لبعض المصاريف المرتبطة بوضع منزلي أو عقاري، وذلك اعتبارا من تاريخ 23 موعد انتقال الشمس لبرج العقرب اعتبارا من هذا الوقت تنشط التحركات، وتبدأ باستغلال الفرص المتاحة للحصول على المزيد من المكاسب والأرباح بمحاولات جدية لترتيب أوضاعك المالية بهذا الوقت.

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