وفقًا خبيرة علوم الفلك والأبراج والأرقام، غالية بكفلاوي، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج العقرب يمكن أن يُطلق عليه اسم "عام التعويض والمصالحة".
توقعات غالية بكفلاوي لمواليد برج العقرب 2025
توجه غالية بكفلاوي نصيحة لمواليد برج العقرب، عليهم أن يتبعونها إذا أرادوا، من بداية العام وحتى نهايته، وهي أن يعملوا ضمن فريق ليتمكنوا من تحقيق الإنجاز، وليحصلوا على الدعم والمساعدة.
الشراكة والعمل ضمن فريق هذا العام ستحقق العديد من الفوائد التي رُبما لن تتمكن الجهود الفردية من تحقيقها.
خلال هذا العام، سيدعم كوكب المشتري، والذي يُعرف بكونه كوكب الحظ والسعادة، مواليد برج العقرب، وقد يحقق لهم العديد من المكاسب الهامة، والتي قد تكون مكاسب مالية وأرباح وترتيباً لشؤون.
ورُبما حلول لبعض المشكلات أو القضايا التي رُبما يواجهها مولود برج العقرب، سواء أكانت هذه المشكلات في العلاقة العاطفية، أو مال عائلي مُتنازع عليه.
حظ برج العقرب خلال هذا العام، قد يكون قادماً من غرباء، أو من جهات خارجية. نصيحة أخرى لبرج العقرب وهي أنه يجب عليه أن يتروى باتخاذ القرارات.
وقد يكون من الأفضل أيضاً تأجيل بعض المبادرات، وذلك، بشكل خاص، بداية من شهر أبريل، وحتى شهر يونيو.
خلال الفترة من أبريل وحتى يونيو، يجب أن يتأنى مولود العقرب كثيراً في اتخاذ القرارات أثناء هذه الفترة، لاحقاً سيتمكن العقرب من رؤية ومعرفة كم كان هذا الانتظار مفيداً بالنسبة له.
وذلك لأن هذه الفترة، ونتيجة لتواجد كوكب المريخ ببرج الأسد، يمكن أن تخلق بعض الخلافات والقرارات الارتجالية، وهو ما يمكن أن يؤثر بشدة على أعمال العقرب.
لمعرفة المزيد عما يحمله العام الجديد 2025 لمواليد برج العقرب شاهد الفيديو أدناه.
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