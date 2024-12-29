وفقًا لخبيرة علوم الفلك والأبراج والأرقام، غالية بكفلاوي، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج الجدي يمكن أن يُطلق عليه عنوان: "ضوء على الشراكات". عام 2025، وفقًا لبكفلاوي، سيكون عامًا جيدًا بالنسبة لمواليد برج الجدي، وبه العديد من التجارب، وانعطافات وتغييرات هامة للغاية.

توقعات غالية بكفلاوي لمواليد برج الجدي 2025

توضح غالية بكفلاوي أن هذه التغييرات التي سيتعرض لها مواليد برج الجدي خلال هذا العام يمكن أن تكون متمحورة حول الوضع العائلي، أو السكني أو العقاري. يبدأ هذا العام، وكوكب المشتري، الذي يُعرف بكونه كوكب الحظ والسعادة، موجودًا في برج الجوزاء.

قد يحتاج مولود برج الجدي خلال أول شهر بالعام إلى مضاعفة جهوده، ليحافظ على قدرته على تحقيق المكاسب المختلفة. أيضًا، قد يهيئ كوكب المشتري لبرج الجدي علاقات هامة جدًا على صعيد العمل، وقد تفيده كثيرًا في مسيرته المهنية.

أيضًا، قد يكون خروج كوكب بلوتو من برج الجدي أمرًا مُبشرًا للغاية، بعد سنوات طويلة من تواجده، الأمر الجيد أيضًا أن خروج بلوتو سيكون بشكل نهائي وبلا عودة.

خلال هذا العام سيتواجد كوكب بلوتو ببرج الدلو، وهو ما قد يضع الجدي في بداية مسيرة جديدة، هذه المسيرة قد يكون لها علاقة مباشرة بحياته المالية بشكل عام، قد يتم هذا الأمر بشكل بطيء لكن تراكمي.

وبسبب تأثيرات تواجد كوكب بلوتو في برج الدلو قد يتمكن البعض من تحقيق ثروات مادية، أو على الأقل قد يتمكنون من تحقيق مكاسب غير متوقعة.

لمعرفة المزيد عما يحمله العام الجديد 2025 لمواليد برج الجدي شاهد الفيديو أدناه.

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