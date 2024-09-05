توقعات برج الجوزاء لشهر سبتمبر 2024 مع غالية بكفلاوي

بقلم: غالية بكفلاوي

ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الجوزاء هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الجوزاء لشهر سبتمبر 2024

برج الجوزاء هذا الشهر يتطلب منك الاهتمام أكثر باوضاعك وعلاقاتك العائلية، ومن المفيد إعادة ترتيب هذا الجانب من حياتك، فقد تزداد وتتزامن المسؤوليات والضغوط فلا تكن ناقدا أو ساخرا أو مستخفا بالمسؤوليات والواجبات الأهم ان لا تنفرد بالقرارات.

بهذا الشهر ترغب أكثر بالاستقرار، ومن الممكن ان تحاول تحقيقه عبر بعض التغييرات ليس من المستبعد ان يفكر الكثير من مواليد الجوزاء بالارتباط الرسمي بهذا الشهر. خسوف القمر ببرج الحوت يعني تغيير يحصل بمجال عملك أو ربما قرارات إدارية أو مواضيع متعلقة بمؤسسة تنتمي إليها من الممكن ان يحدث بعض التغييرات، أو تسمع ببعض الأخبار المربكة أو ربما كثرة المسؤوليات والعمل قد تسبب لك مشاكل بمحيطك العائلي، والذي يتهمك بعدم الاهتمام لا بد ان تكون صابراً بهذه المرحلة وخاصة مع محيطك الضيق والمقرب عطارد كوكبك الحاكم ببرج الأسد أول 10 أيام بهذا الشهر يحرك الكثير من المواضيع وخاصة تلك المتعلقة بأوضاع الدراسية أو ربما التعليمية وكذلك علاقاتك الاجتماعية وصداقاتك.

أما بتاريخ 9، فهو ينتقل لي برج العذراء؛ مما يشير إلى إجراءات وتغييرات بمكان إقامتك أو بمحيط العمل أو ربما بسفر أو انتقال أو تغيير موقع؛ مما يجعلك تضطر لنفقات ومصاريف إضافية وعشوائية ببعض الأحيان بهذا الشهر عليك الانتباه من اي تعاملات مادية أو إجراءات كون المريخ متواجداً ببرج السرطان؛ مما يشير لبعض الفوضى باوضاعك المالية أو ربما بعض الأخطاء، والتي سببها العشوائية والارتجال قد تضطر للاهتمام ببعض التفاصيل الصحية، وربما تعود أعراض قديمة للظهور. أما عاطفيا فهو الوضع الأجمل لك بهذا الشهر حيث تفتح لك الزهرة ببرج الميزان آفاق جديدة وعلاقات جديدة والكثير من الحظوظ سواء على الصعيد الشخصي أو الاجتماعي، وربما تسافر ستشعر بإضافات جديدة على حياتك، سواء كانت بفرص عاطفية أو ربما مصالحات أو ربما حب جديد او صداقات فاعله قد تصادف بهذا الشهر الشخص أكبر منك بالسن يجذبك كثيرا أو ربما يعود لك حبيب قديم من الماضي ليحاول أحياء العلاقة من جديد.

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