برج التنين الصيني: صفاته ومميزاته وعيوبه وتوافقه مع الأبراج

برج التنين الصيني هو البرج الخامس في تصنيف الأبراج الصينية، حيث تتميز هذه الأبراج الاثني عشر عن الأبراج الغربية في كون كل برج منها يتمثل في عام كامل وليس شهراً، وفي هذا المقال سنتعرف معاً على صفات برج التنين الصيني ومميزاته وعيوبه ودرجات توافقه مع الأبراج وأكثر من ذلك.

برج التنين الصيني (بالصينية: 龙 (lóng)) و (بالانجليزية: Dragon) يأتي ضمن السنوات: 1928، 1940، 1952، 1964، 1976، 1988، 2000، 2012، 2024، 2036.

ويتمتع مواليد هذه السنوات بصفات برج التنين الصيني المختلفة عن باقي الأبراج الصينية الأخرى، والتي تشمل ما يأتي: [1]

النشاط، والعزيمة، والقوة، والإصرار، والثقة في النفس، والمغامرة، والحظ السعيد.

بداخله طاقة كبيرة لفعل الأشياء، لكنه كثير الشك في من حوله.

مقدم جيد للنصائح، وقادر على حل مشكلات الآخرين.

اللون الذي يعبر عن برج التنين هو الأصفر، رمز الشهرة.

العلاقات الخاصة تأتي لديه في المرتبة الثانية بعد الشؤون المهنية.

التنين ليس رائعاً في الحب، ولكنه قائد رائع في محيطه، ولا يتردد للحظة في الدفاع عن المستضعفين.

القدرة على تخطي التحديات التي تواجهه بكل براعة.

الصراحة والوضوح مما قد يوقعه في فخ النصب أو المراوغة، فهو لا ينتبه كثيراً لهذه النقطة.

هناك بعض الخصائص التي يتفرد بها برج التنين الصيني عن غيره من الأبراج الصينية، ومن ضمن هذه المميزات ما يأتي: [2]

الترتيب: 5

5 الاتجاه: شرق / جنوب - شرق.

شرق / جنوب - شرق. العنصر: التراب.

التراب. الفصل: الربيع.

الربيع. اللون: الذهبي.

الذهبي. الشهر: أبريل.

أبريل. الاستقطاب: يانغ.

يانغ. الحلفاء: القرد، والفأر.

القرد، والفأر. الأعداء: الكلب.

الكلب. حجر الحظ: جمشت.

جمشت. أرقام الحظ: 3، 4، 5، 15، 21، 34، 35، 36، 45

3، 4، 5، 15، 21، 34، 35، 36، 45 البرج الغربي: الحمل.

الحمل. الكوكب: المريخ.

هناك 5 أنواع بمثابة تصنيفات لكل برج من الأبراج الصينية، إليك فيما يأتي أنواع برج التنين الصيني: [2]

برج التنين المعدني: شجاع، ومتعجرف، وصريح، وسيئ المزاج، ومتشبث برأيه، ولديه عدد قليل من الأصدقاء المقربين.

شجاع، ومتعجرف، وصريح، وسيئ المزاج، ومتشبث برأيه، ولديه عدد قليل من الأصدقاء المقربين. برج التنين الخشبي: مسالم، وأنيق، ومتابع لأحدث خطوط الموضة، ومتهور، ويفتقر إلى الحكمة أحياناً.

مسالم، وأنيق، ومتابع لأحدث خطوط الموضة، ومتهور، ويفتقر إلى الحكمة أحياناً. برج التنين المائي: طيب القلب، ومعطاء، وطموح، ومقاوم الضغط، ومحب للتحدي، ويستخدم علاقاته الحسنة لتحقيق النجاح عندما تأتي الفرصة.

طيب القلب، ومعطاء، وطموح، ومقاوم الضغط، ومحب للتحدي، ويستخدم علاقاته الحسنة لتحقيق النجاح عندما تأتي الفرصة. برج التنين الناري: حنون، وليس لديه تنظيم في عملية صنع القرار والتخطيط التفصيلي.

حنون، وليس لديه تنظيم في عملية صنع القرار والتخطيط التفصيلي. برج التنين الترابي: انطوائي، ويعمل بجد واجتهاد، ومخطط دقيق، ويضع العمل قبل العائلة والأصدقاء.

مولود برج التنين محظوظ في صحته، فهو نادراً ما يمرض، وتكون الأعراض التي تصاحب المرض أعراضاً بسيطة أو طفيفة، ولكنه يصاب بأمراض البرد والإنفلونزا كثيراً، وربما هذا بسبب انشغاله في عمله، فهو لا يبالي ببرودة الجو أو ارتفاع الحرارة. [1]

من المعروف عن رجل التنين أن له سحر وجاذبية يمكنانه من حشد المعجبات حوله، وهكذا أيضاً امرأة التنين، ولكنهم كثيري العلاقات، ولا يفضلون العلاقة الواحدة التي تستمر لباقي العمر، فينتقلون من علاقة إلى أخرى بسهولة وبسرعة أيضاً، وبالنسبة لرجل التنين فتأخذه نزواته للإقبال على الزواج متأخراً.

حظ مولود برج التنين لا يفارقه أبداً، خاصة في العلاقات العاطفية التي دائماً ما تعطيه أفضل شريك لحياته، ولكنه هو الذي يفقد شريكه بيده، رغم أنه ذكي في العلاقة العاطفية، وربما يكون ذكاءه هذا هو ما يجعله يترك حبيبه دون صدمات عاطفية لأي من الطرفين. [1]

يتميز مولود برج التنين بحظه الجيد الذي يوقعه مع أصدقاء جيدين، كما أن مولود برج التنين ناجح في علاقاته مع أصدقائه، ويمثل أصدقاء برج التنين المكسب الكبير بالنسبة له، فهو يحب أن يلتفوا وراءه ويشاركونه حياته، ولكنه لا يعطي لهم اهتماماً حين يشاركهم له في مشاكلهم.

أما العائلة في حياة مواليد برج التنين، فهي تأتي متأخرة، أي أن الاهتمام بالعائلة يأتي دائماً عند الوصول إلى ما بعد الثلاثين من عمره، ليكتشف أنه قد قضى المزيد من عمره دون عائلة حقيقية. [2]

حظ مولود برج التنين يحالفه أيضاً في العمل والمال، فمعظم مواليد التنين أثرياء، ويجيدون تأسيس المشروعات والبدء فيها من أولها لآخرها.

أكثر المهن التي تليق بهم ويجيدوها هي: الإدارة، أو فتح مصنع أو شركة، السمسرة في البورصة، فهو ناجح في الأعمال الحرة، ومحب جداً للعمل، ويعطي العمل الكثير من وقته.

وأكثر ما يعيبه في العمل أنه لا يأخذ بآراء زملائه أو موظفيه، فهو ديكتاتوري في العمل، ومعظم مواليد برج التنين يعملون بالإنتاج السينمائي، والوظائف العسكرية والدبلوماسية ذات الشأن. [2]

يعتبر التوافق بين الأبراج الصينية أمراً مهماً وأساسياً، سواء عند اختيار شريك الحياة أو حتى عند التعامل داخل العمل وفي مناحي الحياة المختلفة، لذا يهتم أصحاب الأبراج في معرفة ما هي الأبراج المتوافقة مع برجهم وما الأبراج المخالفة له.

يتوافق مع برج التنين كل من: برج الديك، وبرج الفأر، برج القرد.

التنين والديك لديهما قيم مشتركة، وبالتالي من السهل عليهما أن يعيشا حياة سعيدة، كما أن التنانين بارعون في كسب المال، ولكن ليس لديهم فكرة عن إدارة الأموال، ومع ذلك، فإن الفئران هم أفضل الخبراء الماليين، هذا إلى جانب أن القرود المتحمسة والمبهجة والذكية تنجذب إلى التنانين بسهولة. [1]

لا يتوافق برج التنين الصيني مع كل من: برج الثور، وبرج الخروف، وبرج الكلب.

يفتقر التنين إلى الثقة مع هذه الأبراج الثلاثة، وقد تؤدي خصائصها المختلفة إلى وقوع الكثير من الخلافات حول الأشياء الصغيرة، الأمر الذي يجعل الحب يتلاشى تدريجياً في ظل تزايد الشكاوى. [1]

لا يطيق مواليد برج التنين الفشل في العلاقات العاطفية ولا يستسيغونه، وقد يفقدون السيطرة على أعصابهم، إذا ما حدث وأخفقوا في حبهم، بل قد يلجؤون إلى الصراخ والعويل للتعبير عن سخطهم وعدم رضاهم، إلا أنهم لا يعترفون بالهزيمة.

ولا يعرف مواليد هذا البرج معنى الإنصات والمرونة والتسامح، لذا فهم يتعرضون لمجموعة من الأزمات النفسية والعاطفية في أثناء تعاملهم مع الناس، جراء عدم تحليهم بتلك الصفات، وبسبب إدمانهم على تقمص شخصية القائد، يُحرم هؤلاء الأشخاص من التنعم بعيش حياتهم بصورة طبيعية. [2]

تأتي عيوب وسلبيات مولود برج التنين الصيني ضمن الصفات الآتية: [1]

مستبد.

عقائدي.

متعجرف.

غير لبق.

سريع الغضب.

حاسم.

ناقد.

لاذع.

يضم برج التنين الصيني نخبة من مشاهير العالم والعرب أيضاً، ومن ضمنها ما يأتي:

جورج بوش.

ابن سينا.

سيد درويش.

مكسيم جوركي.

هيلين كلير.

إبرهام لينكولن.

كريستوفر ريفز.

فلورنس نيتينجل.

شيرلي تمبل.

مارتن لوثر كينغ.

حسني مبارك.

جرايس كيلي.

بروس لي.

جون لينون.

جان دارك.

فرانسوا ميتران.

راكيل ولش.

داروين.

يفري آرتشر.

مايكل باريمور.

كاونت بيسي.

جولي كريستي.

جيمس كوبيرن.

بينغ كروسبي.

نيل دياموند.

مات ديلون.

آل باتشينو.

إلين بيج.

غريغوري بيك.

كليف ريتشارد.

مارتين شين.

رينغو ستار.

سلفادور دالي.

ختاماً، بعد أن تعرفت معنا في هذا المقال على صفات برج التنين الصيني ومميزاته وعيوبه ومدى توافقه مع الأبراج، وكذلك أبرز نقاط ضعفه وأكثر مشاهير العالم الذين ينتمون إليه، يمكنك الاطلاع على المزيد من المعلومات حول الأبراج الصينية من هنا.

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