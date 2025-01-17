ضعيه على القهوة لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات وينعم الشعر ويقضي على الهيشان

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رياض - احمد صلاح - ضعيه على القهوة لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات، الكثير من الناس لا تستطيع بدأ يومها بدون فنجان القهوة، والقهوة لها العديد من الفوائد الجسدية، والصحية، كما أنها تساعد على زيادة التركيز، ومن الممكن أن يستغرب الكثير من الناس عند قولنا أن القهوة لها استخدامات جمالية على الشعر والبشرة، فيدخلها الكثير من المصانع في صناعة منتجات العناية بالبشرة والشعر، وفي هذا المقال سنتحدث عن مكون إذا وضعناه في القهوة سيجمل شعرك بشكل مبهر.

ضعيه على القهوة لتطويل وتكثيف الشعر

يمكننا وضع على القهوة زيت الزيتون، فزيت الزيتون يعمل على تغذية فروة الشعر.

يعمل على تنعيم الشعر ويمنع تقصف الشعر من نهاياته كم أن القهوة تعمل على تنظيف الشعر، والمكونين معًا يعطوا للشعر لمعان جذاب ويجعل الشعر صحي.

طريقة عمل القهوة مع زيت الزيتون:

قومي بتدفئة زيت الزيتون وضعي عليه القليل من القهوة.

امزجيهم معًا جيدًا وضعيهم على شعرك المبلل وضعي على رأسك قبعة الاستحمام أو ورق السوليفان وبعد ذلك ضعي منشفة دافئة على شعرك.

اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة واغسليه بالماء الدافئ والشامبو.

استخدمي هذا الخليط بانتظام، وإذا استخدمتيه بانتظام سيصبح شعرك لامعًا كما أن الخليط سيساعد على تكثيف شعرك علاج جميع مشاكل الشعر.

وصفة الحنة على القهوة

له فوائد كثيرة لأنه سيكسب شعرك لون طبيعي جذاب بدون استخدام المواد الكيميائية الضارة كالصبغات،

وطريقة وضع الحنة على القهوة ليحصل شعرك على الفائدة الكاملة كالتالي: