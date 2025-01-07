"العشبة دي هتخلصك من السعال والزكام وتقوي المناعة تجدد الكبد وتحارب الكولسترول رغم ريحتها النفاذة!"

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رياض - احمد صلاح - البقلة واحدة من الأعشاب التي قد لا تحظى بالاهتمام الكافي رغم أنها تحمل فوائد صحية كبيرة جدًا سواء للجسم أو للبشرة فهي تحتوي على مكونات غذائية قيمة تساعد في علاج العديد من الأمراض وتحسين الصحة العامة للبشرة والجهاز الهضمي أيضًا في هذا المقال سنكشف لكم الفوائد المدهشة للبقلة وكيف يمكن استخدامها لتحسين صحتك في جوانب عدة.

ما هي البقلة

البقلة هي نوع من الأعشاب المعروفة في العديد من البلدان وتتميز بأوراقها الخضراء الصغيرة والتي تشبه الأوراق المجعدة وهي تنمو بشكل طبيعي في الأراضي الخصبة تتعدد تسمياتها في بعض المناطق ويطلق عليها أيضًا “السبانخ البري” وتتميز بقدرتها على التكيف في البيئات المختلفة وعادةً ما يتم تناولها في صور مختلفة مثل الطازجة أو المجففة لإعداد الأطعمة أو لتحضير مشروبات صحية.

فوائد البقلة للجهاز الهضمي

تعد البقلة من الأعشاب المفيدة جدًا للجهاز الهضمي حيث تساعد على تحسين عملية الهضم بشكل فعال تحتوي على مكونات تساعد في تقليل الغازات والانتفاخات كما أنها تعمل على تسهيل حركة الأمعاء وبالتالي تحارب الإمساك وتقي من الاضطرابات المعوية الأخرى يوصى بتناولها بشكل منتظم لتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام وتخفيف التقلصات المعدية.

دور البقلة في تعزيز المناعة