انت الأن تتابع خبر "بكل سهولة" حضّر أقوى مشروب طبيعي لنوم هادئ وراحة سريعة! والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يُعتبر العصفر من النباتات الطبيعية التي تتميز بخصائص مهدئة تُحسن جودة النوم، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم أو الأرق وبفضل تأثيره المهدئ على الجهاز العصبي، يساعد العصفر على الاسترخاء ويعزز من فرص الحصول على نوم عميق ومريح.

العصفر: البديل الطبيعي لأقوى أدوية النوم

يُعد العصفر حلاً طبيعيًا فعّالًا لتخفيف التوتر والقلق، وهما من الأسباب الرئيسية للأرق. يحتوي العصفر على مركبات طبيعية تعمل على تقليل مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالإجهاد، مما يساعد في تهدئة الجسم والعقل وتسريع عملية النوم بطريقة طبيعية وآمنة.

إضافة إلى ذلك، يُحسّن العصفر من جودة النوم العميق ويساعد في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية للجسم، مما يؤدي إلى الاستيقاظ صباحًا بشعور من النشاط والحيوية ويمكن تناول مشروب العصفر الدافئ قبل النوم لتعزيز الاسترخاء وتقليل الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل.

دور الميلاتونين في العصفر

العصفر غني بهرمون الميلاتونين، الذي يلعب دورًا حيويًا في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ. يُعتبر الميلاتونين مكونًا أساسيًا للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم نتيجة ضغوط الحياة اليومية أو تغييرات في أنماط النوم. وجود هذا الهرمون يجعل العصفر خيارًا طبيعيًا وفعّالًا لتحسين جودة النوم.

تحسين الحالة المزاجية

إلى جانب دوره في تعزيز النوم، يساعد العصفر في تحسين الحالة المزاجية بفضل احتوائه على مركبات تحفز إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين. هذه الخصائص تُسهم في تقليل مشاعر القلق والاكتئاب التي تؤثر سلبًا على النوم، مما يجعل العصفر علاجًا طبيعيًا مزدوج الفائدة.

طريقة تحضير مشروب العصفر