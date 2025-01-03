انت الأن تتابع خبر وأخيراً الحل النهائي للحصول على أظافر طويلة..ومش هتصدقي الحل في المكون ده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل حاولت من قبل إطالة أظافرك؟ هل أنفقتِ الكثير من الأموال على المستحضرات التجميلية التي لم تجدي معكِ نفعاً؟إذاً لابأس سوف نقدم إليكِ في هذه المقالة طريقة الحصول على أظافر طويلة وجذابة، وذلك بطرق طبيعية،حيث أن الجميع الآن اصبح يدعو إلى استخدام مواد طبيعية في علاج بعض المشكلات، وذلك لأن ليس لها أية آثار جانبية، وذلك لأن المستحضرات التجميلية قد تعطي نتائج عكسية ضارة سواء على المدى البعيد أو القريب،نتيجة احتواءها على ماود كيميائية، وسوف نقدم لكم الحل السحري لحل هذه المشكلة في هذه المقالة عبر موقعنا فتابعونا.

الحل السحري للحصول على أظافر طويلة

يمكنكم الآن الحصول على أظافر طويلة ولامعة وجذابة، فمن المعروف أن اليد هي عنوان الأنوثة لدى المرأة، ويمكن ذلك من خلال استخدام الوصفات التالية:-

الليمون والسكر

قومي بعصر ليمونة كاملة، على ملعقة صغيرة من السكر الناعم

ثم ضعيها على اظافرك وافركيها جيداً

ثم اتركيه حتى يجف ثم اشطفيها بالماء البارد، ورطبي بعدها بالمرطب المناسب.

الخل والملح

لايتناسب مع اصحاب الأيدي الحساسة، قومي بوضع ملعقتين صغيرتين من الخل مع ملعقة صغيرة من الملح، وضعيهم على الظافر.

ثم اتركيه حتى يجف ثم اشطفي جيداً بالماء البارد، وقومي بالترطيب بعدها.

البرتقال

يحتوي البرتقال على فيتامين سي، والذي بدوره يعمل على نمو الأظافر بشكل سليم، بالإضافة إلى الدور الهام الذي يقوم به في التقوية.

ضعي بضعة قطرات من البرتقال على السكر ثم ادعكي به جيداً.

ثم اشطفيه بالماء.

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى قدرته على الترطيب والذي له دور هام في المحافظة عليها من التقطم والتقشر.

ضعي زيت زيتون على ملح وافركي جيداً به، ثم رطبي بعدها.

نصائح للحفاظ عليها

الوصفات السابق ذكرها لاتكفي للحصول على أظافر طويلة، بل لابد من القيام ببعض الخطوات للحفاظ عليها من التكسر، وهذه الخطوات هي:-