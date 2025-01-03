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رياض - احمد صلاح - نقص هذا الفيتامين يسبب ضعف الجهاز العصبي كثير من الأشخاص لا يهتمون بتناول الفيتامينات ويتم استخدامها على أنها مكملات غذائية وبالتالي يعتقدون أنه يمكن الاستغناء عنها ولكن أكدت بعض الدراسات العلمية أن قلة الفيتامينات تؤثر بشكل كبير على الجهاز العصبي وتسبب كثير من المشاكل لا يمكن اصلاحها.

حيث أوضحت البريطانية

ديلي اكسبريس أن فيتامين بي 12 يساعد بشكل كبير على تكوين خلايا الدم الحمراء التي لها دور كبير في الاهتمام والعناية بالجهاز العصبي.

ضعف الجهاز العصبي و نقص فيتامين ب 12

يوجد بعض العلامات التي تظهر على جسم الإنسان تؤكد نقص فيتامين ب 12 ومن أهمها الآتي،

عند ارتفاع ضغط الدم يتسبب في نقص الأكسجين من نقص خلايا الدم الحمراء وبالتالي يحاول القلب دفع المزيد من الدم حول الجسم وهذا الأمر يتسبب في زيادة نسبة النبض.

عند نقص فيتامين ب 12 يظهر شحوب على البشرة والتهاب اللسان واحمراره وتنميل ووخز في الأطراف والاصابة بقرحة الفم.

بالإضافة على أنه يؤثر على حركة هذا الشخص المصاب بالنقص فيتامين ب 12 ولا يتمكن من المشي والتحرك بشكل طبيعي بالإضافة إلى حدوث تشويش في الرؤية بالإضافة إلى الإحساس بالكآبة والإحساس تراجع القدرات العقلية مثل الذاكرة والفهم.

الإصابة بفقر الدم

أكدت هيئة الخدمات الصحية أنه يجب الحصول على فيتامين ب 12 لأنها تسبب في الاصابة بفقر الدم الذي يعاني منه الكثير من الأشخاص وبالتالي يتسبب في نقص حمض الفوليك.

تسمم الجسم بالفيتامينات