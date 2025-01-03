«عشبة المعجزات تنظف الكبد من السموم»…. وتعالجك من السعال والزكام في دقائق وتعتبر الحل الأمثل للروماتيزم!

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رياض - احمد صلاح - الخس البري (Lactuca virosa) هو نبات عشبي يعمر سنتين، ينتمي إلى جنس الخس (Lactuca) وعائلة دوار الشمس (Asteraceae)، موطنه الأصلي هو أوروبا، ويُعرف أيضًا بأسماء أخرى مثل الخس المر، والخس السام، والخس المخدر، والخس البري الكبير، والخس البري الأفيوني وغيرها يحتوي الخس البري على نوع من العصير اللبني ذو طعم مر، يمكن استخراجه من معظم أجزاء النبات.

الخس البري

تستعمل أوراق وحبوب ولحاء هذا النبات في تحضير الأدوية العشبية.

يمكن تضمين الأوراق الطازجة في السلطات، ولكن يجب توخي الحذر من الآثار الجانبية الخطيرة لهذا النبات، حيث إنه أكثر مرارة من الخضروات المعتادة المستخدمة في السلطات.

فوائد الخس البري