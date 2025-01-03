انت الأن تتابع خبر «ضاع عمرنا واحنا مش عارفين»..عشبة سحرية بنكهة تجدها فـي كل بيت.. تعالجك من الغازات والامساك والقولون في دقائق الحل الأمثل لفقرالدم!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - عشبة الزاز هي نبات طبيعي قد لا يكون معروفا لدى الكثيرين لكنها تعتبر واحدة من الأعشاب التي أثبتت الكثير من فوائدها للشعر والجمال والصحة وتنمو هذه العشبة بشكل واسع في منطقة المغرب العربي ولها تأثير فعال في معالجة مشكلات الشعر لقد تم استخدامها منذ العصور القديمة لزيادة نعومة الشعر ومعالجته من التقصف والتساقط بالإضافة إلى استخدامها في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والالتهابات.
عشبة الزاز
- تحمل عشبة الزاز أسماء مختلفة في البلدان العربية ففي السعودية تعرف بالسنامكي بينما تسمى في المغرب الزاز ويقول البعض إن لعشبة الزاز فوائد كثيرة للشعر حيث تعالج مشكلة التقصف والتساقط التي يعاني منها الكثيرون كما أنها تمنح الشعر نعومة ملحوظة وتساعد في زيادة نموه وطوله وكثافته.
كيف يتم استخدام عشبة الزاز للشعر
- تستعمل عشبة الزاز من خلال مزج ملعقتين من الزيت المفضل مع ملعقتين من الماء الساخن وملعقتين من عشبة الزاز ثم يتم خلط المكونات جيدا حتى تتشكل عجينة ناعمة وتترك العجينة لنصف ساعة حتى تبرد تماما وتدخل مرحلة التخمر وبعد ذلك تطبق العجينة على الشعر وتوزع بشكل متساوي بين الخصل بدءا من الجذور وصولا إلى الأطراف.
- تترك العجينة على الشعر لمدة ساعة أو ساعتين ثم يتم غسل الشعر بشكل جيد، ملحوظة: يمكن اختيار استخدام زيت اللوز أو زيت الزيتون أو زيت السمسم أو زيت الأرجان وفقاً للتفضيل الشخصي.
- علاوة على ذلك يمكن الاستفادة من عشبة الزاز بشكل آخر في معالجة الشعر ويمكن وضع ملعقة أو ملعقتين من عشبة الزاز في إناء يحتوي على كوب من الخل، ثم يُترك على نار خفيفة لمدة نصف ساعة.
- يمكنك إضافة ملعقة من الزيت المفضل لديك، مثل زيت اللوز أو زيت الأرجان، بعد أن يبرد الخل تماما ويتم تصفية الخليط وتطبيقه على الشعر لمدة ساعة قبل غسل الشعر بشكل جيد.