انت الأن تتابع خبر «ضاع عمرنا واحنا مش عارفين»..عشبة سحرية بنكهة تجدها فـي كل بيت.. تعالجك من الغازات والامساك والقولون في دقائق الحل الأمثل لفقرالدم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عشبة الزاز هي نبات طبيعي قد لا يكون معروفا لدى الكثيرين لكنها تعتبر واحدة من الأعشاب التي أثبتت الكثير من فوائدها للشعر والجمال والصحة وتنمو هذه العشبة بشكل واسع في منطقة المغرب العربي ولها تأثير فعال في معالجة مشكلات الشعر لقد تم استخدامها منذ العصور القديمة لزيادة نعومة الشعر ومعالجته من التقصف والتساقط بالإضافة إلى استخدامها في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والالتهابات.

عشبة الزاز

تحمل عشبة الزاز أسماء مختلفة في البلدان العربية ففي السعودية تعرف بالسنامكي بينما تسمى في المغرب الزاز ويقول البعض إن لعشبة الزاز فوائد كثيرة للشعر حيث تعالج مشكلة التقصف والتساقط التي يعاني منها الكثيرون كما أنها تمنح الشعر نعومة ملحوظة وتساعد في زيادة نموه وطوله وكثافته.

كيف يتم استخدام عشبة الزاز للشعر