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رياض - احمد صلاح - وصفة التبييض السريع ستجعل وجعك كالعروس في أقل من 10 دقائق، يعتقد البعض أن أمر تفتيح البشرة يأتي بين ليلة وضحاها، ولكن هذا الأمر يلزمه الصبر والالتزام بالإرشادات التي تساعد في تفتيح البشرة، وتعود التصبغات أو اسمرار البشرة التي تعاني منها الفتيات والسيدات إلى العديد من الأسباب، أهمها: التعرض بصورة مستمرة لأشعة الشمس مع عدم الالتزام باستخدام واقي الشمس، الإصراف في استخدام مستحضرات التجميل التي تترك تصبغات على البشرة، عدم اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والعناصر الهامة والتي تساعد في منح البشرة النضارة والحيوية التي يحتاجها، وتوجد العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن بها تفتيح البشرة ولكن يجب الالتزام بتطبيق هذه الوصفات بشكل مستمر حتى تبدأ أثرها في الظهور، وتعطي النتائج المرغوب فيها.

وصفة التبييض السريع

تتفوق الطرق الطبيعية لتفتيح البشرة عن غيرها من المواد الصناعية، وذلك لأنها لا تلحق الضرر بالبشرة، كما أن فاعليتها تظهر سريعا عند الاستمرار والمواظبة عليه، ومن الطرق التي يمكن بها تفتيح البشرة:

وصفة البابايا للبشرة

يحتوي البابايا على مجموعة من العناصر تساعد في إنتاج الكولاجين، ويمكن تحضير ماسك البابايا عن طريق هرس قطع صغيرة من البابايا مع قطرات من عصير الليمون ووضعها على البشرة لمدة 10 دقائق، ونقوم بغسل البشرة جيدا مع التكرار مرتين على الأقل في الأسبوع.

وصفة الزبادي للبشرة

يساعد الزبادي في التخلص من التصبغات التي تصيب الجلد، وتقليل ظهور البقع الداكنة.

لذا نقوم بخلط ملعقتين من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل لعمل خليط متماسك.

ثم يوضع على البشرة لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء.

وصفة التبييض السريع بالبطاطا

تحتوي البطاطا على فيتامين سي، وهو ذو فائدة كبيرة للبشرة، ويمكنها تحقيق فائدة كبيرة في تفتيح البشرة وذلك عن طريق تقطع البطاطا إلى شرائح واستخدامها في فرك البشرة، وتركها حتى تجف ونقوم بغسلها بالماء.

روتين العناية بالبشرة لتفتيحها