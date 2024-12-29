انت الأن تتابع خبر تبييض فوري وإزالة تجاعيد البشرة بلا عودة بملعقة نشا هتخلي بشرتك مشدودة هتصغري مهما كان عمرك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من ضمن المشاكل التي تواجه هي مشكلة التجاعيد فهذه المشكلة من أكثر المشاكل المزعجة التي قد يعاني منها عدد كبير من السيدات، فهي تظهر عادة مع مرور التقدم في العمر أو عند الدخول في سن الأربعينات فهذا يعد أمر طبيعي ولكن أحيانا قد تظهر التجاعيد قبل أوانها فهذا يعد من المشاكل الكبيرة، وتوجد عوامل كثيرة يكون لها دور في ظهور التجاعيد ومن ضمنها هي كثرة إستعمال مستحضرات التجميل وكذلك عدم تنظيف البشرة وغير ذلك الكثير فلكي تقوم جميع الفتيات بشد التجاعيد لابد من إستخدام بعض الكريمات فهذه الكريمات تعمل على إزالة التجاعيد، فقد تحتوي كل هذه الكريمات على مواد كيميائية ممكن أن تضر الوجه لأن من المعروف أن الجلد يكون حساس جدا فقد تظهر أشياء غير مرغوب فيها على البشرة، ولكن نجد عدد كبير منهم يفضلون إستعمال خلطات طبيعية فهذه الخلطات تعمل على شد البشرة لأنها تكون مفيدة جدا علي الوجه لذلك يمكننا أن نستخدم ماسك طبيعي، فالماسك الذي يساعد على ذلك هو ماسك النشا حيث أنه يساعدنا في الحصول على النتيجة المطلوبة فهذا الماسك سهل في تحضيره ومكوناته التي يحتوي عليها بسيطة ولا تحتاج إلى تكاليف، فكل إمرأة تلجأ إلى إستخدام ماسك النشا لشد البشرة والتخلص من التجاعيد التي تظهر على الوجه ومن الممكن أن نستخدم هذا الماسك أيضا للقضاء على الخطوط الرفيعة وماسك النشا يعمل على التخلص من الترهلات التي ممكن أن توجد في الجسم.

تبحث معظم السيدات والفتيات

عن الإستخدامات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة وتجعلنا نتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة، فالذي ممكن يساعد على ذلك هو الماسكات الطبيعية مثل ماسك النشا فهو يتميز بأنه ماسك قوي وسحري في مفعوله حيث أن يكون له دور كبير جدا في شد البشرة وبشكل سريع ونتيجته تظهر في أقل من شهر.

مكونات ماسك النشا لشد البشرة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

طريقة عمل ماسك النشا لشد البشرة