انت الأن تتابع خبر وصفة نفخ الشفايف بمكونات سهله وغير مكلفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبحت الشفاه الممتلئة، من الأمور التي يرغب العديد من النساء التمتع بها، وهذا يرجع إلى عدد من المشاهير، أبرزهم كيم كارداشيان، وكايلي جينر، فقد يمكنك أن تصل إلى المظهر الذي تريده من دون اللجوء إلى الحلول الطبية لشد لنفخ الشفايف المتمثلة في حقن البوتوكس، فإليكم بعض الحلول الطبيعية التي يمكنك تجربتها في المنزل بكل سهولة.

وصفة القرفة وزيت الزيتون لنفخ الشفايف

حتى لو لم تولدين بشفايف ممتلئة، يمكنك معالجة هذا الأمر والحصول على شفايف كبيرة، من خلال عدة مكونات طبيعية متوفرة داخل المطبخ، بدلا من اللجوء إلى علاجات الحقن، باهظة الثمن يمكنك التمتع بشفاه ممتلئة في ثواني قليلة وأنت داخل منزلك،

بتوفير تلك المكونات:

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من القرفة المطحونة.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر أو الملح.

طريقة تحضير وصفة نفخ الشفايف

يمكنك تحضير وصفة نفخ الشفايف في المنزل خلال دقائق قليلة، بإتباع تلك الخطوات التالية:

في وعاء متوسط، قم بخلط زيت الزيتون مع مسحوق القرفة.

إضافة الملح، ثم قم بمزج المكونات معا حتى يمتزجوا.

سكب المزيج في علبة مرطب الشفاه، بحجم 50 مل، بشرط أن تكون نظيفة جيدا من الداخل.

وضع المزيج على الشفاه العلوية و السفلية.

تدليك الشفايف بحركات دائرية لعدة دقائق من خمسة إلى عشر دقائق.

تركها لمدة ربع ساعة، ثم شطف الشفايف بالماء البارد.

تكرر الوصفة من مرة إلى مرتين في الأسبوع.

نصائح عند نفخ الشفايف بالوصفات الطبيعية

عند الرغبة في نفخ الشفايف فمن الضروري اتباع بعض النصائح

للحصول على أفضل النتائج وتجنب أي آثار جانبية:

قبل البدء في تطبيق أي وصفة فلا بد إجراء اختبار للحساسية، من خلال تطبيقها على منطقة صغيرة من الشفايف للتأكد من عدم وجود حساسية.

الحرص على تطبيق مرطب الشفاه بانتظام قبل وبعد تطبيق الوصفة.

التأكد من نظافة شفتيك ويديك عند تطبيق الوصفة.

الانتظام في تطبيق الوصفة للحصول على نتائج ملحوظة.

عدم الإفراط في وضع الخليط على شفتيك، فعليك بتطبيق كمية مناسبة منه للحصول على النتيجة المطلوبة.

عدم التعرض لأشعة الشمس بعد تطبيق الوصفة.

وبهذا