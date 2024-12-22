انت الأن تتابع خبر إليكم "كنز الصحة في بيتك".. 5 فوائد لتناول الثوم على الريق في الصباح ماذا يحدث لجسمك عند أخذ فص واحد يومياً !؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الثوم أحد النبات الشهيرة التي يمكن زراعتها بطريقة سهلة كما يستخدم بشكل أكبر في إعداد الأطعمة وخلال السنوات الأخيرة بدأ إستخدامه في أنواع من العلاج نظراً إلى فوائد الثوم الكثيرة التي جعلته محط أنظار العلماء، وذلك بعد القيام بالعديد من الأبحاث حول العالم ولعل أشهر الفوائد التي يقدمها هي القضاء على البكتيريا والفطريات بالإضافة إلى العمل على زيادة قوة المناعة لدى الإنسان، كما يوجد لهذه النبتة تاريخ طويل في الحضارات القديمة والتي قامت بإستخدمه منذ الآلاف الأعوام سواء للطب البديل أو تحضير الطعام.

يحتوي الثوم على العديد من المركبات الفعالة والقوية مثل الكبريت

تقوية المناعة

يساهم الثوم بشكل كبير في التأثير على المناعة بصورة جيدة من خلال زيادة قدرة الجسد على محاربة الفيروسات التي قد تصيب الإنسان مثل نزلات البرد وبالأخص خلال فصل الشتاء.

تقليل مستوى الكوليسترول

يقوم القوم بالمساهمة في تقليل نسبة الكوليسترول في الدم والعمل على تحسين صحة القلب، وتقليل ما يعرف بإسم “اللويحات في الشرايين” مما يعزز عملية سريان الدم للقلب بشكل جيد.

تنظيم مستوى ضغط الدم

أوضحت العديد من الأبحاث مدى تأثير الثوم والذي يساعد على تنظيم ضغط الدم نتيجة وجود مادة الكبريت، والتي تسخن دورة الدم والعمل على إرخاء الأوعية في الجسد مما يمنع حدوث إضطراب في الضغط.

التقليل من الالتهابات

من المعروف مدى القدرة الاستشفائية الكبيرة التي يقوم بها الثوم حيث يساعد على تقليل الالتهابات التي تصيب الجسم مثل إلتهاب المفاصل بالإضافة إلى التورمات التي تظهر.

تحسين صحة الجهاز الهضمي