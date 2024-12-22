اليوم .. مسقط يواجه السيب فـي ختام منافسات دوري الناشئين لكرة اليد

يسدل الستار مساء اليوم الاثنين على نهائي دوري الناشئين لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏‏2025م؛ وذلك بإقامة المباراة النهائية التي تجمع ناديي مسقط والسيب في الساعة الرابعة عصرًا بالصالة الرئيسية بمجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك برعاية الدكتور عامر بن حميد الطوقي مدير دائرة الهيئات الرياضية بوزارة الثقافة والرياضية والشباب بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء وممثلي الأندية المشاركة.

ويعَد لقاء اليوم نهائيًّا مكررًا من الموسم الماضي عندما التقى ناديا مسقط والسيب في المباراة النهائية لموسم 2023/‏‏2024م واستطاع نادي مسقط الظفر باللقب وحلَّ نادي السيب وصيفًا وصحم ثالثًا. لذلك يطمح كلا الطرفين إلى الفوز باللقب من أجل تتويج جهودهما الكبيرة التي بذلوها خلال مشوارهما في الدوري الذي شهد مشاركة 7 أندية وزعت على مجموعتين الأولى ضمت أندية مسقط ونزوى وصحم، والثانية أندية السيب والعروبة ونادي عُمان والسويق. وتأهل إلى المرحلة الثانية في الدوري كل من مسقط ونزوى من المجموعة الأولى والسيب والعروبة من المجموعة الثانية ولعب الدوري النهائي من مرحلتين الذهاب والإياب حيث تأهل مسقط إلى المباراة النهائية للدوري بعد فوزه على نادي العروبة في مباراة الذهاب بنتيجة 40/‏‏24 وفي مباراة الإياب بنتيجة 37/‏‏24 في المقابل.. جاء تأهل السيب للمباراة النهائية بعد تخطي نزوى بركلات الترجيح في مباراة الإياب بنتيجة 4/‏‏3 إثر فوزه نزوى بنتيجة 22/‏‏12 ليحتكم بعد ذلك الطرفان إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم بطاقة الصعود إلى النهائي نظرًا لفوز السيب في مباراة الذهاب بنتيجة 26/‏‏24 لينجح السيب بالفوز بركلات الترجيح 4/‏‏3 ليرافق مسقط إلى نهائي الدوري ويسبق المباراة النهائية إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع تجمع بين نزوى مع العروبة بمجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر.