انت الأن تتابع خبر كيف تتخلصي من الشعر الزائد نهائيا بوصفات طبيعية ومضمونة 100% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك العديد من السيدات يعانون من وجود الشعر زائد، وبعد معاناة طالت للمزيد من الوقت، نود ان نخبركم من خلال موقعنا هذا بأنه يوجد العديد من الوصفات الطبيعية البسيطة والمضمون نتيجتها في أقصر وقت ممكن، والتي تتميز بأن مكوناتها طبيعية وآمنة على الجلد، ولا تحتاج إلى المزيد من المال، ويمكن تحضيرها في خلال فترة وجيزة.

خلطة الكركم والعسل

المكونات

ربع كوب من الكركم.

نصف كوب صغير من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق كبار من زيت جوز الهند.

نصف كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

نقوم بمزج المكونات السابقة معًا في وعاء، وتقليبهم جيدًا لحين تماسكهم.

بعد ذلك يمكن ان نقوم بوضع المزيج على الوجه أو الجسم حيث الأماكن المراد إزالة منها الشعر الزائد.

ترك الخليط على تلك المناطق لمدة خمس عشر دقيقة ثم إزالته.

نقوم بغسل الوجه أو الجسم بعد ذلك بماء فاتر.

ثم نقوم بوضع لوشن او مرطب ملائم لنوع جلدك.

يمكن تكرار تلك الوصفة في حين الرغبة من التخلص من أي شعر زائد.

خلطة البابايا والدقيق

المكونات

ربع كوب صغير من الكركم المطحون.

ربع كوب صغير من دقيق الحمص.

ثلاث ملاعق من زيت الخردل.

ثلاث ملاعق من معجون البابايا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ربع كوب صغير من هلام الصّبار.

قطنة جافة.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء عميق، وتقليب فيه كافة المكونات السابقة حتى تماسكهم.

نقوم بوضع تلك الخلطة على الأماكن التي بها شعر زائد ونود التخلص منه.

نترك الخلطة علي الجسم او الوجه لمدة خمس وعشرون دقيقة ثم بعد مرور ذلك الوقت نقوم بغسل الوجه أو الجسم حيث الأماكن التي بها الخلطة بالماء الدافئ.

بعد ذلك نقوم بتنشيف الجسم ووضع مرطب.

تعاني العديد من النساء من الشعر الزائد المزعج