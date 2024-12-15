انت الأن تتابع خبر هيبقي رجلك والقبر .. علامات خطيرة لو ظهرت علي جسمك فهي إشارة لإصابتك بالفشل الكلوي .. اعرفها واعرف طرق علاجها إيه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد الكلى من الأعضاء الحيوية التي تلعب دورا محوريا في الحفاظ على توازن السوائل بالجسم وتنقية الدم من السموم والفضلات، ومع ذلك قد لا تكون أعراض الفشل الكلوي واضحة في البداية مما يجعل اكتشافها في وقت مبكر أمرا بالغ الأهمية، تظهر بعض العلامات التي قد تشير إلى تدهور وظيفة الكلى مثل تورم القدمين أو اليدين الشعور بضيق التنفس وقلة التبول، إذا لاحظت أيا من هذه الأعراض يجب استشارة الطبيب فورا لتجنب تفاقم الحالة.

أسباب الفشل الكلوي

الفشل الكلوي قد ينتج عن عدة عوامل صحية تؤثر على قدرة الكلى على أداء وظائفها، يعتبر ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من أكثر الأسباب شيوعا حيث تضر الأوعية الدموية في الكلى بسبب هذه الأمراض، كما أن التهابات الكلى المزمنة مثل التهاب الكلى الخلالي أو التهاب الكبيبات يمكن أن تساهم في تدهور الحالة، بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الأمراض الوراثية مثل مرض تكيس الكلى الذي يؤدي إلى تراكم أكياس مملوءة بالسوائل داخل الكلى مما يضر بوظيفتها، علاوة على ذلك يمكن أن يتسبب انسداد المسالك البولية بسبب الحصوات أو الأمراض المناعية في زيادة خطر الإصابة بالفشل الكلوي.

تشخيص الفشل الكلوي