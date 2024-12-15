ماسكات لشد البشرة في المنزل بخلطات طبيعية ونتيجة سريعة ومضمونة 100%

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رياض - احمد صلاح - ماسكات لشد البشرة في المنزل ، هل تعلمين سيدتي أن حلمك بالحصول على بشرة مشدودة بدون خطوط أو ترهلات يمكنك تحقيقه بتحضير بعض الماسكات الطبيعية بمكوناتها المتوفرة في كل منزل، اعلمي سيدتي أن تأثير المواد الطبيعية أقوى 100% من الطرق التي قد يمكن أن تستخدمينها في إظهار بشرتك شابة ومتجددةّ، ومن أجل أن تظهري ببشرة شابة بدون تجاعيد أو خطوط وببشرة مشدودة، سنقدم لكِ في خلال هذا المقال أفضل ماسكات لشد البشرة في المنزل طبيعية ونتائجها سريعة جدًا وتفوق نتائج العمليات الجراحية باهظة الثمن في حال الاستمرار على تطبيقها.

ماسكات لشد البشرة في المنزل

تقوم المرأة باتباع بعض العادات السيئة التي قد تتسبب في حدوث ترهل بالبشرة، هذا بخلاف الإفراط في تطبيق مستحضرات التجميل، وإهمال إزالته قبل الخلود للنوم، كل تلك الأسباب وأكثر يمكن أن تكون سببًا في ترهل البشرة وظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة والعميقة، وتلك هي أفضل ماسكات لشد البشرة في المنزل يمكنك استخدامها والحصول منها على نتائج قوية 100%

الماسك الأول

ثمرة صغيرة الحجم من البطاطس المهروسة + ملعقتان صغيرتان من الزبادي.

امزجي المكونات معًا حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

طبقي الخليط على البشرة واتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

الماسك الثاني

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الناعم + ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

امزجي المكونات معًا وطبقيها على أماكن الترهلات بالبشرة، ومنطقة محيط العين.

اتركيه لمدة 10 دقائق وللحصول على نتائج سريعة كرريها مرتين بالأسبوع.

الماسك الثالث

بعض من عيدان القرفة + ملعقة كبيرة من الزبادي + كوب من الماء المغلي.

اتركي القرفة + الماء المغلي حتى يتغير اللون ويصبح مركزًا.

اطحني عيدان القرفة و امزجه مع الزبادي واخلطي المكونين معًا جيدًا.

ثم اتركيه على البشرة لمدة ربع ساعة ثم اشطفي الخليط بالماء البارد.

الماسك الرابع

بياض بيضة + ملعقة كبيرة من عصير الليمون + نصف ملعقة صغيرة من العسل.

اخفقي كل المكونات معًا وطبقيه على بشرتك.

اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم أزيلي الخليط بقطعة من القماش المبلل.

الماسك الخامس