4 ماسكات الكركم السحرية لتفتييح البشرة والتخلص من البقع السواء

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رياض - احمد صلاح - يعد الكركم من الماسكات المفيدة جداً للبشرة، حيث أن الكركم يساهم في تفتيح البشرة بشكل كبير، ويمنحها الإشراق والنضارة، لأنه يقلل من إنتاج الميلانين ويحتوي أيضا على فيتامين سي، وهو يساعد في تكوين الكولاجين وفيتامين ب الذي يحفز في إنتاج الخلايا الجديدة، وتعتمد الكثير من السيدات على الكركم في تفتيح لون بشرتها بشكل كبير.

الطريقة الأولى

المكونات

ملعقة كبيرة كركم.

ملعقة كبيرة عصير الليمون.

طريقة الاستخدام

في طبق يتم وضع الكركم وعصير الليمون ويتم مزجهم حتى نحصل على عجينة متجانسة.

نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء ثم تجفيفه بالمنشفه.

يتم وضع الخليط على الوجه ويوزع جيدا ويترك لمدة ربع ساعة.

يغسل الوجه بالماء وينشف.

تكرر العملية يوميا حتى نحصل على أفضل نتيجة مرغوبة.

الطريقة الثانية

المكونات

ملعقة صغيره كركم.

ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة صغيرة حليب.

طريقة الاستخدام

في وعاء يتم وضع المكونات حتى نحصل على عجينة متجانسة.

يتم غسل الوجه وتنظيفه وتجفيفه بالمنشفة.

يتم وضع الخليط على الوجه ويوزع جيدا ويترك لمدة نصف ساعة.

تكرر العملية اربع مرات بالأسبوع حتى نحصل على النتيجة المرغوب بها.

الطريقة الثالثة

المكونات

ملعقة كبيرة كركم.

ثمرة طماطم.

طريقة الاستخدام

يتم ضرب ثمرة الطماطم في الخلاط الكهربائي حتى نحصل على عصير طماطم.

يتم وضع العصير في إناء ونقوم بوضع الكركم حتى نحصل على خليط كريمي.

يتم تنظيف الوجه والرقبة بالماء و تجفيفها بالمنشفة ويتم وضع الخليط على الوجه والرقبة.

يترك لمدة ربع ساعة ثم يشطف بالماء وتجفيفه.

تكرر العملية مرتين بالأسبوع حتى نحصل على النتيجة المرغوب بها.

الطريقة الرابعة

المكونات

ثمرة بطاطس صغيرة.

ملعقة كبيرة كركم.

طريقة الاستخدام