انت الأن تتابع خبر هتشربها كل يوم.. مشروبات سحرية لتقوية الذاكرة وحل مشكلة النسيان وزيادة التركيز 100% والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك العديد من الأمور الحياتية التي تحتاج تركيزًا عاليًا، مثل العمل أو الدراسة، ولذلك يبحث العديد من الأشخاص عن المشروبات التس تساعد على تقوية الذاكرة وتحسن المهارات العقلية والتركيز، إذ تحتوي بعض هذه المشروبات على مضادات الأكسدة التي ترفع من مستوى التركيز، وتحسن المزاج العام، وتنشط الذاكرة، وسنعرض لكم في السطور التالية المشروبات التي تساعد على زيادة التركيز وتنشيط الذاكرة.

مشروبات تساعد على زيادة التركيز

وفيما يلي سنقدم لكم أبرز هذه المشروبات التي تعزز صحة الدماغ وزيادة التركيز وتنشيط الذاكرة:

الماء

يشكل الماء حوالي 75% من تكوين الدماغ، لذا يعتبر شرب الماء من أهم المشروبات التي تحافظ على صحة الدماغ، حيث يساعد شرب الماء على تعزيز الدماغ، وتحسين المزاج، وزيادة التركيز، وتنشيط الذاكرة.

الشاي الأخضر

يعد الشاي الأخضر من أهم المشروبات التي تساعهم في زيادة القدرة على التركيز، وذلك لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة ونسبة معتدلة من الكافيين، والذي يساهم في إنعاش الذاكرة، وتعزيز الأداء والتركيز، وتزيد من الانتباه بشكل كبير.

القهوة

تعد القهوة مصدرًا غنيًا بالكافيين، وهو مكون يساعد على زيادة التركيز والانتباه، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي القهوة على مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من ضعف الذاكرة المرتبط بتقدم العمر، كما تساعد على تحسين المزاج.

حليب اللوز

يحتوي حليب اللوز على مادة الرايبوفلافين التي تعمل على تحسين صحة الدماغ وتنشيط الذاكرة.

شراب التوت البري

يساهم شراب التوت البري في تعزيز الذاكرة والحماية من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة، بما في ذلك، الزهايمر، كما وجدت الدراسات أن تناول هذا الشراب يعمل على زيادة التركيز وينشط الذاكرة لمدة تصل إلى خمس ساعات بعد تناوله.

عصير الليمون

يعتبر عصير الليمون من أهم المشروبات التي تحتوي على العديد الفيتامينات والمعادن ومن بينها فيتامين سي والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والحديد، إلى جانب أن الليمون يحتوي على مضادات الأكسدة وكافة تلك العناصر تساعد على زيادة التركيز علاوة على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

عصير الجوافة

تعتبر الجوافة غنية بالفيتامينات الضرورية والسكريات التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية والتي تساهم في زيادة تدفق الدم والأكسجين إلى المخ، وبالتالي يعمل على تنشيط الذاكرة وتعزيز التركيز.

الزنجبيل

يعد مشروب الزنجبيل مليئ بمضادات الأكسدة، مما يساعد في تدفق الدم بسهولة إلى الدماغ، كما يعمل على تقوية المناعة ويقاوم الإصابة بالميكروبات والفيروسات.

مشروب النعناع

يساعد مشروب النعناع على تقليل التوتر والإرهاق، ويساهم أيضًا في تحسين الأداء والتركيز.

مشروب الشمندر

يساعد مشروب الشمندر على زيادة تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ، مما يجعله خيارًا رائعًا لتحفيز الذاكرة والتركيز.

مشروب الأفوكادو

يساهم الأفوكادو في تنشيط الذاكرة والتركيز، لاحتوائه على الكثير من الألياف والتي تساعد على الشعور بالشبع لوقت طويل.

مشروب الشوكولاتة

كما أن مسحوق الكاكاو أو الشوكولاتة خاصة الداكنة منها يعتبر من المشروبات التي تنشط الذاكرة والتركيز، حيث تحتوي بذور الكاكاو على الفلافونويد، والكافيين، ومضادات الأكسدة، والتي تساعد على الحفاظ على الدماغ من فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر.

عصير البرتقال