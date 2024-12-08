انت الأن تتابع خبر "دوري عليه هتلاقيه فمطبخك".. بهار موجود في كل منزل يعزز النوم ويخفف الآلام: اكتشف فوائده السحرية! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد العصفر من البهارات المتوفرة في العديد من المنازل، وهو ليس فقط من المكونات الأساسية في بعض الأطباق، بل يتمتع أيضًا بفوائد صحية مذهلة ويعتقد الكثيرون أن العصفر هو مجرد بهار يضفي طعمًا مميزًا على الطعام، لكن الواقع أن له خصائص طبية رائعة، منها قدرته على تحسين النوم وتسكين الآلام بشكل فعال.

ما هو العصفر؟

العصفر هو نبات ينتمي إلى عائلة النجميات، ويعرف أيضًا باسم “الزعفران الهندي” ويتم استخراج الزيت من بذور العصفر التي تحتوي على مكونات نشطة تساهم في تقديم العديد من الفوائد الصحية ويتمتع العصفر بلون أصفر مميز ورائحة دافئة تجعله مكونًا مفضلًا في المأكولات والمشروبات.

العصفر كعلاج فعال لتحسين النوم

من أبرز الفوائد الصحية للعصفر هو قدرته على تحسين نوعية النوم ويحتوي العصفر على مركبات تساعد في تهدئة الجهاز العصبي، مما يسهل النوم ويقلل من الأرق والكركم الموجود في العصفر له تأثير مريح على الدماغ، ويعزز الاسترخاء الذهني والبدني ويمكن تناول كوب من مغلي العصفر قبل النوم ليعمل كمهدئ طبيعي يساعد في النوم بسرعة وعمق.

العصفر لتسكين الآلام

العصفر يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، ما يجعله فعالًا في تخفيف الآلام المصاحبة لمشاكل صحية مثل آلام المفاصل والصداع ويمكن أن يساعد في تقليل التورم والالتهاب، وبالتالي تقليل الألم ومن خلال تناول العصفر أو استخدامه في شكل زيت موضعي، يمكن تقليل شدة الألم بشكل طبيعي ودون الحاجة إلى الأدوية الكيميائية.

كيفية استخدام العصفر لتحسين النوم وتسكين الآلام