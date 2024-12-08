انت الأن تتابع خبر كيفية تبييض الوجه والرقبة في 5 دقائق فى البيت؟ تفتيح دائم ضعيه يوميا وصفة سهلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلطة سريعة المفعول لتبييض الوجه بمكونات طبيعية هذا ما سنقدمه اليوم لكل زوار موقعنا الزهراء الكرام، فكما هو الحال نريد جميعًا بشرة صافية خالية من العيوب ولكن حين تبدأ البشرة بظهور التصبغات والبقع الغامقة يصبح الأمر من اسوء الأمور التي تتعرض لها السيدات والفتيات ومن هنا تتزايد عمليات وراء قائمة منتجات العناية بالبشرة التي لا ستزيد من حجم المشكلة مع المواظبة في استعمالها كونها تحتوي على مواد كيميائية ضارة ترهق الجلد والبشرة بشكل عام، وذلك عكس الخلطات الطبيعية تماما التي تتكون من مواد فعالة طبيعية سواء من مساحيق او من زيوت تعمل سريعا على تغذية البشرة وزيادة نضارتها.

خلطة سوريه لتبييض الوجه

معجون الطماطم من أكثر الوصفات الفعالة في تبييض الوجه، حيث تساعد حموضة الطماطم على تجفيف حب الشباب وليس ذلك فحسب ، بل تحتوي الطماطم أيضًا على فيتامينات (A و C و K) والتي توجد في العديد من علاجات حب الشباب.

المكونات

شريحة واحدة من الطماطم.

الطريقة

قطعي الطماطم إلى شرائح وضعي شريحة فقط على المنطقة المصابة من وجهك.

يمكنك أيضًا بشر الطماطم أو هرسها وتطبيقها كقناع للوجه ، مع تكرار العملية بانتظام مرتين من كل اسبوع وسترى فرقًا.

وصفة العسل والقرفة لتبييض ونضارة البشرة

العسل عامل مضاد للجراثيم غير أنه معالج يقتل البكتيريا ويزيل حب الشباب، اما عن القرفة فلها خصائص مفيدة بفضل الزيوت العطرية التي تحتويها ، ونتيجة لذلك تعمل كمضاد التهابات البشرة، ومع الخلط بين المكونان ستحصلين على قناع للوجه يساعد بشرتك على علاج مشاكلها جميعا.

وصفة البطاطس لتصفيه الوجه واسترجاع نضارته

يمكن أن توفر لك البطاطس 70٪ من فيتامين سي الذي يعزز إنتاج الكولاجين في الجسم ويساعد على منع وإصلاح الأضرار الناجمة عن الشمس والتوتر والبيئة، وفيتامين ب لتجديد خلايا الجلد.

المكونات

شريحة واحدة من البطاطس.

نصف ملعقة من الحليب.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

الطريقة

نهرس شريحة البطاطس جيدا في وعاء، ويضاف عليها الحليب وزيت الزيتون.

نخلط المكونات معا جيدا جدا.

نوزع المزيج على الوجه.

يترك حتي مرور نصف ساعة قبل شطفه بالماء الفاتر، تكرر يوميا وسترين النتيجة.

وصفة سريعة لتبييض الوجه

المكونات

ملعقة من الزبادي

ملعقة من الخيار.

طريقة التحضير

نخلط الزبادي مع الخيار حيدا جدا في وعاء صغير.

نبدأ بتطبيق الوصفة على الوجه بالكامل.

نترك المزيج على الوجه حتي مرور نصف ساعة ثم يشطف من على الوجع بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة ثلاثة مرات من كل اسبوع.

زيت الخروع لترطيب البشرة وتقليل ظهور علامات الشيخوخة

يعتبر زيت الخروع من الوصفات الطبيعية التي تساعد بصورة كبيرة في ترطيب البشرة وزيادة حيويتها، فضلاً على قدرته الهائلة في تقليل علامات الشيخوخة.

المكونات

ملعقة صغيرة من زيت االخروع.

الطريقة