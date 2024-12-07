انت الأن تتابع خبر لإعادة حيوية شعرك أحسن من الأول.. طرق علاج الشعر التالف طبيعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علاج الشعر التالف من المشاكل تواجهه العديد من الأشخاص بسبب تعرض الشعر لعدة عوامل مختلفة تجعلهم يفقدون حيوية الشعر ولمعانة، وقد تكون بسبب أستخدام مستحضرات شعر تضر الشعر أو عوامل البيئة أو غيرها، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من تالف الشعر إتباع طرق نظام معينة لإعادة الحيوية واللمعان للشعر مرة أخري، ولهذا سنتعرف على طرق علاج الشعر التالف طبيعية.

طرق علاج الشعر التالف

يوجد بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على علاج الشعر التالف وتمنع تقصفه ويساعد على ترطيبه، ومن أهم هذه الوصفات كالتالي:

ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون

نقوم بإحضار حبة من الأفوكادو وهرسها مع ملعقتين من زيت الزيوت.

بعد ذلك نقوم بوضع الماسك على الشعر ويترك لمدة 30 دقيقة.

ثم يتم غسل الشعر بالماء والشامبو، يتم تكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع.

ماسك البيض والعسل

أن هذا الماسك جبار للشعر التالف، فأنه يساعد على تقوية الشعر لأنه غني بالبروتين ويمنع تساقطه ويجعله ينمو بشكل طبيعي.

نخفق حبة من البيض في بولة، ثم نضع عليها ملعقة كبيرة من العسل النحل.

نمزج المكونات جيدًا للحصول على قوام متجانس.

يتم وضعه على الشعر لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك يغسل بالماء والشامبو.

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ماسك الألوفيرا وزيت جوز الهند

يعتبر هذا الماسك من أفضل الماسكات التي ترطب الشعر وتهدي فروة الرأس وطريقة تحضيره واستخدامه كالتالي:

نضع ملعقتين من جل الألوفيرا، ثم نضيف إليه ملعقتين من زيت جوز الهند.

أخلط المكونات ووزعها على الشعر من الجزور إلى الأطراف.

يترك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك يتم غسله بالماء، عليك تطبيق هذه الماسك مرتين أسبوعيًا.

ماسك الزبادي والعسل

أن العسل من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد على علاج تالف الشعر ومع الزبادي يساعد على إعادة حيويته ولمعانه مرة أخري: