انت الأن تتابع خبر مفاجأة صادمة.. حسام موافي يحذر هؤلاء الأشخاص من شرب الشاي والقهوة.. طلع مصيبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرح أستاذ الحالات الحرجة في كلية القصر العيني الدكتور حسام موافي أنه يجب على بعض الأشخاص الابتعاد عن شرب الشاي والقهوة أو التقليل منهما لما يسببان من مشاكل صحية مزمنة.

حسام موافي يحذر هؤلاء من الشاي والقهوة

استضاف برنامج كلام الناس الذي يذاع على قناة MBC مصر الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في القصر العيني الذي أكد أن مشكلة متلازمة القولون العصبي من المشاكل الصحية المزمنة التي تنتج عن تقلبات الحالة النفسية للمريض، حيث يجب أن يحرص المريض على استقرار حالته النفسية حتى يتعايش مع القولون العصبي بشكل آمن، أما إذا زادت تقلباته المزاجية فسوف تسوء حالته ويتفاقم وضعه أكثر فأكثر، كما أنه أكد أن شرب الشاي والقهوة بكثرة يؤثر على الحالة المزاجية للشخص بشكل سلبي، وهذا بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكافيين وهي مادة تزيد من نشاط الجهاز العصبي المركزي مما يزيد من شعور الشخص بالقلق والتوتر.

أضرار الشاي والقهوة