انت الأن تتابع خبر جوزك مش هيحبك غير بالوصفة دي .. حطي زيت الزيتون والفازلين قبل النوم يحولك إلى ملكة جمال إذا استخدمتيه بهذه الطريقة لمدة 3 ليالي فقط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البشره تحتاج إلى رعاية مستمرة حتى تظل في أفضل حالتها ولكن نجد أن هناك الكثير من الفتيات لديهم شكوى بخصوص مشاكل البشرة بما في ذلك مشكلة شحوب وبهتان البشرة أو وجود بعض البقع والتصبغات عليها لذلك دعونا في هذا التقرير نتعرف معا على وصفه ممتازه تجمع ما بين الفازلين وزيت الزيتون للعناية بالبشرة ونحن نضمن لكل سيده تقوم بتجربة هذه البشرة أن تستعيد نضارتها وتعطيها الترطيب اللازم لها تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

الفازلين وزيت الزيتون للبشرة

في ظل وجود العديد من الوصفات المنتشرة على الإنترنت للبشرة ونجد أن وصفة الفازلين وزيت الزيتون هي من أفضل الوصفات التي يمكن أن تعمل على إزالة الجلد الميت من على الوجه والتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة وهذه الوصفه لا تحتاج سوى بعض المكونات

البسيطة كالتالي:.

عدد 3 ملعقة صغيرة من الفازلين المرطب.

عدد 2 ملعقة من زيت الزيتون.

عدد ملعقة زيت لوز.

عدد ملعقة نشا.

عدد ملعقة ماء ورد.

خطوات التحضير