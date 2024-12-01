انت الأن تتابع خبر «عشبة نزلت من السماء»..استخدموها بهذه الطريقة لمدة 3 أيام فقط وقولوا وداعًا للكرش ودهون البطن..متوفرة في كل بيت!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن والأرداف من أهم المشاكل التي تواجه الكثير من الأشخاص، وقد يلجأ هؤلاء الأشخاص إلى اتباع حمية غذائية قاسية قد ينتج عنها بعض الآثار الجانبية في الجسم مع الوقت، ولكن توجد بعض الأعشاب التي تساعد على فقدان الوزن وتفتيت الدهون، وتعد من أهم تلك الأعشاب هو ورق الغار.

فوائد ورق الغار في خسارة الوزن

يساهم مشروب ورق الغار على سد الشهية وبالتالي تقليل نسبة الطعام المستهلكة، كما أنه يحتوي على الألياف الطبيعية القابلة للذوبان التي تجعل الشخص يشعر بالامتلاء وبالتالي خسارة الوزن بشكل كبير، بالإضافة إلى كونه يساهم في تحويل الدهون الثلاثية إلى أحادية وبالتالي يمنع تراكم الدهون في منطقة البطن والأرداف.

طريقة تحضير مشروب ورق الغار

يمكن تحضير مشروب ورق الغار في مجموعة من الخطوات البسيطة، وهي كالآتي:

وضع ورق الغار في وعاء.

صب الماء الساخن على ورق الغار وتركه يغلي بعض الوقت.

بعد أن يغلي يتم رفعه وتصفيته وتركه يبرد.

يفضل تناول كوب من ورق الغار على الريق.

يجب استخدام تلك الوصفة لمدة ثلاثة أيام.

الفوائد الصحية لورق الغار

يحتوي ورق الغار على العديد من الفوائد الصحية، أهمها كالآتي: