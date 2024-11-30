انت الأن تتابع خبر كيفية تحضير وصفات طبيعية لتبييض الجسم والتخلص من البقع الداكنة والاسمرار.. هتخليكي زي الشمعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يهتم الكثير من النساء والفتيات بعناية الجسم ويرغبون دائماً في الحصول على جسم صافي وابيض مثل الثلج خالي من الإسمرار والبقع الداكنة، لذلك سوف نحرص على توضيح إحدى الوصفات الطبيعية المستخدمة لتبييض الجسم والحصول على ملمس رطب وناعم، بالإضافة إلى توحيد لون البشرة وإزالة الجلد الميت في مقالنا الجارى بالتفصيل والدقة.

وصفة تبييض الجسم

لكي يتم تحضير إحدى الوصفات المستخدمة في التخلص من البقع الداكنة أو الاسمرار والحصول على جسم ابيض خالي من الشوائب يلزم أن نقوم بإحضار المكونات التالية:

ملعقة واحدة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة من ماء الورد.

ملعقة واحدة من نشا الذرة.

ملعقتين كبيرتان من زيت جونسون.

ملعقة واحدة من كريم نيفيا.

طريقة التحضير

لكي نقوم بتحضير إحدى الوصفات الطبيعية المستخدمة في تبييض وتفتيح الجسم، يلزم أن نقوم باتباع الخطوات التالية: