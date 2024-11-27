انت الأن تتابع خبر «اختراع هيشيل سواد السنين!»… ضعي النشا على الخيار بهذه الطريقة واحصلي على بشرة بيضاء كالثلج!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفتيح المناطق الداكنة في الجسم مشكلة كبيرة للعديد من الفتيات والسيدات، ومع ذلك، يمكن التغلب على هذه المشكلة باستخدام وصفات طبيعية فعالة وآمنة ومن بين هذه الوصفات، وصفة الخيار والنشا التي تعد من الطرق المثالية لتفتيح البشرة والخيار يحتوي على الفيتامينات الضرورية لتفتيح الجلد، بينما يعمل النشا على التخلص من البقع الداكنة بفضل خصائصه الفعالة

المكونات اللازمة لتحضير الوصفة

لتحضير وصفة الخيار والنشا لتفتيح المناطق الداكنة، ستحتاجين إلى:

ملعقة واحدة من النشا

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ثمرة خيار طازجة.

خطوات تحضير واستخدام الوصفة

تحضير الخيار: اغسلي ثمرة الخيار جيدًا للتخلص من الأتربة، ثم قومي ببشرها حتى تتحول إلى قوام يشبه العصير.

مزج المكونات: أضيفي ملعقة النشا إلى الخيار المبشور وامزجيهما جيدًا. ثم أضيفي زيت الزيتون وقلبي الخليط حتى يصبح متجانسًا.

تطبيق الوصفة: نظفي المنطقة المراد تفتيحها جيدًا باستخدام الماء الفاتر. بعد ذلك، وزعي الخليط بالتساوي على البشرة واتركيه لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة.

شطف البشرة: اغسلي بشرتك بالماء الفاتر وجففيها بلطف.

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