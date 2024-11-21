انت الأن تتابع خبر «كيراتين طبيعي بدون تكاليف ».. وصفة هندية مذهلة لتكثيف وتطويل الشعر وملئ الفراغات بمكونات من مطبخك والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نستعرض معكم من خلال موقعنا فى السطور التالية، بعض الوصفات الطبيعية التي من شأنها أن تغير من طبيعة شعرك، فتمنحه النعومة واللمعان إذا كان مجعد كما تساعد على تكثيفه وتطويله بمكونات بسيطة واقتصادية، كما يساعد على التخلص من مشاكله التي منها التساقط والتقصف أو القشرة.
مكونات وصفة الشعر
- سوف تحتاج إلى زيت جوز الهند (2 ملعقة كبيرة)، زيت الخروع (1 ملعقة كبيرة) ومسحوق الحلبة (1 ملعقة صغيرة) إلى جانب حفنه من أوراق الكاري الطازجة، حيث يعمل زيت الخروع على تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته ويعزز الدورة الدموية، كما أن زيت جوز الهند يساعد في العناية به، حيث يعزز تغذية فروة الرأس ويقوي الشعر من الجذور والطلبة تحتوي على عناصر تغذية قوية تعزز نمو الشعر وتقويه.
- طريقة التحضير سهلة وبسيطة من خلال تسخين الزيوت في وعاء صغير على نار هادئة حتى يختلطوا، ثم نضيف إليه مسحوق الحلبة وأوراق الكاري واتركي الخليط يغلي لبضع دقائق ليصبح ذو لون داكن، وبعدها قومي بتصفية الزيت.
- اتركي الزيت يبرد قليلاً، ثم استخدمي الزيت لتدليك الشعر وفروة الرأس بحركات دائرية، وضعيه على الجذور ويترك لمدة تتراوح من 30 دقيقة إلى ساعة، ثم اغسليه بالشامبو الخاص بك.