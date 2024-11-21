انت الأن تتابع خبر «كيراتين طبيعي بدون تكاليف ».. وصفة هندية مذهلة لتكثيف وتطويل الشعر وملئ الفراغات بمكونات من مطبخك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نستعرض معكم من خلال موقعنا فى السطور التالية، بعض الوصفات الطبيعية التي من شأنها أن تغير من طبيعة شعرك، فتمنحه النعومة واللمعان إذا كان مجعد كما تساعد على تكثيفه وتطويله بمكونات بسيطة واقتصادية، كما يساعد على التخلص من مشاكله التي منها التساقط والتقصف أو القشرة.

مكونات وصفة الشعر