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رياض - احمد صلاح - ماسك ياباني معجزة لتبييض البشرة 7 درجات والقضاء على التصبغات خلال إسبوع واحد فقط، وصفة رائعة فعالة جداً في تبييض البشرة والقضاء على التصبغات، تعمل أيضاً على إزالة آثار حب الشباب وإزالة الرؤوس السوداء أيضاً، كذلك تعمل على إزالة الاسمرار من المناطق الداكنة وتقضي على النمش والكلف، مفعول هذه الوصفة يظهر حال إستخدامها يبيض البشرة في ثواني، ماسك ياباني معجزة لتبييض البشرة 7 درجات والقضاء على التصبغات خلال إسبوع واحد فقط.

تتكون الوصفة التابانية من المكونات الأتية والتي تتواجد في كل منزل :

صابون دوف ويمكنك إستخدام نوع آخر من الصابون.

حبة واحدة من البرتقال ( يتميز البرتقال الحامض بأنه غني بفيتامين سي الذي يمنحك بشرة صحية)

ملعقة صغيرة من الكركم الطبيعي ( والذي يحتوي عى مواد مبيضة ويعمل على تفتيح البشرة بشكل امن ).

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

طريقة تحضير الماسك الياباني

قومي ببشر قطعة من الصابون بمقدار ثلاثة ملاعق كبيرة ويوضع في وعاء، ومن ناحية أخرى قومي ببشر قشر حبة البرتقال في وعاء آخر حيث تعتبر قشور البرتقال مقشر طبيعي للبشرة وتفتح لون البشرة وتزيل التصبغات في الوجه، وفي وعاء أضيفي مبشور الصابون مبشور قشور حبة البرتقال ثم أضيفي عصير نصف حبة البرتقال ثم اخلطي المكونات مع بعضها بشكل جيد ثم يغطى الوعاء ويترك لمدة ليلة كاملة، بعد مرور الوقت ستلاحظين ذوبان الصابون تماماً والحصول على خليط كريمي القوام مناسب للفرد على البشرة، والذي ينجح في تفتيح البشرة 7 درجات، بعد ذلك ضيفي الكركم واخلطي جيداً، ثم ضيفي نشا الذرة تدريجياً مع الخلط الجيد، بعد الخلط جيداً ستحصلين على خليط متجانس كريمي.

استخدام الوصفة اليابانبة