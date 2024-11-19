انت الأن تتابع خبر وداعًا للهارد چيل.. طريقة عمل وصفة زيت الزيتون لإطالة الأظافر وتقويتها ومنع كسرها إيدك هتزيد جمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تشقق الأظافر من الأشياء التي تؤثر بالسلب على الحالة النفسية للمرأة، حيث أن الأظافر القوية والطويلة إحدى علامات الجمال والأنوثة، وبالتالي يعد تشقق الأظافر مشكلة مزعجة لها، وهناك العديد من الأسباب لحدوث هذه المشكلة مثل سوء التغذية ونقص الفيتامينات المهمة للجسم مثل الكالسيوم، ويمكننا علاج تشقق الأظافر بتطبيق وصفة زيت الزيتون الفعالة لإطالة الأظافر و تقويتها، وسوف نتعرف علي تفاصيل الوصفة في السطور القادمة.

مكونات وصفة زيت الزيتون لإطالة الأظافر وتقويتها

هذه الوصفة سوف تغنيكِ عن شراء منتجات باهظة الثمن وضعيفة الفاعلية، فيمكنكِ علاج تشققات أظافرك وإطالتها بوصفة زيت الزيتون المتميزة والفعالة في وقت قياسي

وذلك من خلال توفير المكونات التالية:

عدد 5 ملاعق كبار من زيت الزيتون.

عدد 3 ملاعق كبار من عسل النحل.

عدد 1 بياض بيضة.

طريقة وصفة زيت الزيتون لإطالة الأظافر وتقويتها

لحل مشكلة تشقق الأظافر وأيضًا إطالتها وتقويتها لابد من التغذية الجيدة بجانب تطبيق الوصفات الطبيعية المباشرة للحصول على أفضل النتائج في وقت سريع

ويمكن تطبيق وصفة زيت الزيتون من خلال الطريقة التالية:

نحضر طبق عميق وواسع ونضع به عسل النحل وزيت الزيتون وبياض البيضة ونقلب هذه المكونات جيدًا.

نضع أيدينا في المزيج السابق لمدة 20 دقيقة.

بعد مرور الوقت المحدد نشطف أيدينا بالماء الفاتر و نجففها جيدًا بالمنشفة.

تطبق وصفة زيت الزيتون على الأظافر ثلاث مرات في الأسبوع مع الحرص على تناول المكملات الغذائية أثناء فترة العلاج للحصول على أظافر طويلة وقوية في فترة قصيرة.

نصائح للحفاظ على الأظافر من التشقق