انت الأن تتابع خبر «هتبقي قمر 14..!!» خلطة لتفتيح البشرة يوميا قبل النوم بمكونات طبيعية هتخلي بشرتك ناعمه زي الحرير ومنوره طول اليوم.. جربيها مش هتندمي ابدا..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البحث عن بشرة ناعمة ومشرقة هو هدف تسعى إليه كل امرأة، خصوصا مع ضغوط الحياة التي تجعل البشرة باهتة ومتعبة لكن لا داعي للقلق بعد اليوم! مع هذا الخليط البسيط الذي يمكنك تحضيره بسهولة في منزلك واستخدامه يوميا قبل النوم، ستستيقظين كل صباح ببشرة تشع نضارة وجمالًا، وكأنها منورة في الظلام.

سر الخليط السحري

المكونات الأساسية في هذا الخليط هي مواد طبيعية تغذي البشرة بعمق وتمنحها توهجا طبيعيا دون الحاجة إلى منتجات تجميلية باهظة الثمن.

مكونات الخليط

1. ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو لترطيب البشرة وتغذيتها بفيتامين E.

2. ملعقة صغيرة من جل الصبار (الألوفيرا) لتهدئة البشرة وتجديد خلاياها.

3. بضع قطرات من عصير الليمون لتفتيح البقع الداكنة وتوحيد لون البشرة.

4. ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي لترطيب البشرة بعمق ومنحها إشراقة صحية.

طريقة التحضير والاستخدام