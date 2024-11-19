انت الأن تتابع خبر لو حتي ببلاش اوعي تشتريه".. وزارة الصحة تحذر بشدة من شراء هذا النوع من " البصل " المنتشر في الأسواق .. يدمر الصحة ويسبب الوفاه لو فيه العلامة دي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في بيان رسمي أثار اهتمام المواطنين والمهتمين بالصحة العامة، حذرت وزارة الصحة بشدة من شراء واستهلاك نوع معين من البصل الذي انتشر مؤخرًا في الأسواق المحلية ويأتي هذا التحذير بعد سلسلة من التقارير والملاحظات حول احتمالية تلوث هذا النوع بمركبات أو مواد قد تشكل خطرًا على صحة الإنسان.

التفاصيل وراء التحذير

أوضحت الوزارة أن التحذير يستند إلى نتائج فحوصات مخبرية دقيقة أُجريت على عينات من هذا البصل وبينت التحاليل أن البصل قد يكون ملوثًا بمواد كيميائية ضارة، مثل بقايا المبيدات الحشرية المستخدمة بشكل مفرط أو غير قانوني، أو البكتيريا الممرضة التي قد تسبب أمراضًا خطيرة وأكدت الوزارة أن هذا النوع من البصل يفتقر إلى معايير الجودة والسلامة الغذائية المطلوبة، مشيرة إلى أن سوء التخزين والنقل قد يكونان من العوامل التي ساهمت في تدهور جودته وانتشار الملوثات.

الأضرار الصحية المحتملة

تناول هذا النوع من البصل قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، تشمل:

التسمم الغذائي: نتيجة التلوث بالبكتيريا مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية (E. coli).

نتيجة التلوث بالبكتيريا مثل السالمونيلا أو الإشريكية القولونية (E. coli). مشكلات الجهاز الهضمي: مثل الغثيان، القيء، والإسهال الحاد.

مثل الغثيان، القيء، والإسهال الحاد. الحساسية والمضاعفات التنفسية: خاصة إذا كانت هناك مواد كيميائية مثل المبيدات الحشرية.

توجيهات الوزارة للمستهلكين

حثت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين على اتخاذ الإجراءات التالية لضمان سلامتهم:

التحقق من مصدر البصل: يجب التأكد من شراء البصل من مصادر موثوقة معروفة بالتزامها بمعايير الجودة.

يجب التأكد من شراء البصل من مصادر موثوقة معروفة بالتزامها بمعايير الجودة. غسل البصل جيدًا: حتى وإن بدا نظيفًا، يُفضل غسله بالماء الجاري وتنظيفه بشكل جيد لإزالة أي بقايا سطحية.

حتى وإن بدا نظيفًا، يُفضل غسله بالماء الجاري وتنظيفه بشكل جيد لإزالة أي بقايا سطحية. الابتعاد عن البصل الذي يبدو غير طبيعي: إذا كان للبصل رائحة كريهة أو ملمس غريب أو علامات تلف مثل البقع السوداء، يجب التخلص منه فورًا.

إذا كان للبصل رائحة كريهة أو ملمس غريب أو علامات تلف مثل البقع السوداء، يجب التخلص منه فورًا. الإبلاغ عن الحالات المشبوهة: حثت الوزارة المواطنين على إبلاغ الجهات المعنية في حال لاحظوا أي منتجات غذائية قد تكون ملوثة.

جهود الوزارة لضمان السلامة الغذائية