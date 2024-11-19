انت الأن تتابع خبر أسهل طريقة عمل قهوة مثلجة والفرنسية بالمذاق الأصلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القهوة من أولى المشروبات التي لا غنى عنها لدي جميع الأشخاص في العالم فهي تعتبر أمر ضروري في الصباح أو على مدار اليوم كله، فمن الممكن تناولها بأشكال مختلفة فمن منا من يحبون القهوة المثلجة والآخر يحبونها ساخنة فهي مفيدة جدا للجسم بصفة عامة، لأنها تقى من الإصابة بأمراض السرطان المختلفة، وتحمي الأسنان من التسوس، بالإضافة إلى أنها تساعد على منع تراكم الدهون في الجسم، لذا فتعد عنصر رئيسي لخسارة الوزن والتخسيس، وتمد الجسم بالنشاط والحيوية، وتحافظ على البشرة وتحميها لأنها تساعد على زيادة تدفق الدورة الدموية للوجه، ولكن يجب علينا تناولها بشكل طبيعي وعدم الإفراط في تناولها لأن الإكثار من تناولها يتسبب في حدوث آثار عكسية.

مكونات وطريقة عمل القهوة المثلجة:

لكي نقوم بتحضير كوب القهوة المثلجة علينا بتحضير بعض المكونات وهي:

نحتاج إلى نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا، وأربعة ملاعق صغيرة من الشوكولاتة السائحة.

نجهز كوب من الحليب بشرط أن يكون خالي الدسم، وكوب من الماء الساخن.

نحضر مكعبات الثلج “اختياري”، وقطعة من الشوكولاتة المرة.

نجهز أربعة ملاعق صغيرة من السكر، وأيضاً أربعة ملاعق صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

كل ما نفعله إتباع الإرشادات الاتية:

نحضر إناء ونضع فيه الماء الساخن مع الحليب مع الفانيليا والشوكولاته والسكر، ونقلبهم جيدا حتى تمام ذوبان المكونات مع بعضها.

نقوم بإحضار كوبين، ونضع في كل كوب كمية من القهوة.

نضع مكعبات الثلج ونتناولها باردة مع الشوكولاته المرة.

مكونات وطريقة عمل القهوة الفرنسية:

القهوه الفرنسية من أكثر الأنواع التي يعشقها الجميع ولكي نقوم بتحضيرها:

نحتاج إلى كوب ونصف من الماء، وكوب صغير من الحليب السائل.

نجهز ملعقة كبيرة من السكر، مع ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة الفرنسية.

كل ما نفعله اتباع الإرشادات الاتية: