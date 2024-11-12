انت الأن تتابع خبر «سر من اسرار الجمال والاناقة..!!» وصفة لتفتيح البشرة والترطيب طوال الوقت من مكونات طبيعية 100% هتشوفي بشرة شباب.. نتائج خيالية..!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - هل حلمت يوما ببشرة ناعمة ومضيئة كالحرير، وجه صافي خالي من البقع والشوائب؟ بالطبع، كلنا نبحث عن طرق فعّالة وطبيعية لتحقيق هذا الجمال بدون الحاجة إلى مستحضرات تجميل باهظة الثمن أحد أسرار جمال البشرة وتفتيحها يكمن في النشا، المكون الطبيعي الذي يتوفر في كل منزل، ويعتبر من أفضل المكونات لتفتيح البشرة والحصول على وجه ناصع البياض كالأطفال وفي هذا المقال، سنقدم لكي أقوى وصفة لتفتيح البشرة باستخدام النشا، والتي ستساعدك على استعادة إشراقتك وجمال وجهك في وقت قياسي.
أقوى وصفة لتفتيح البشرة بالنشا
المكونات:
- ملعقة كبيرة من النشا: المكون الأساسي الذي سيساهم في تفتيح البشرة.
- نصف كوب من الماء: لتخفيف النشا وتحويله إلى خليط سهل التطبيق.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون: يساعد الليمون في تفتيح البشرة بفضل احتوائه على فيتامين C.
- ملعقة صغيرة من العسل: لترطيب البشرة وتهدئتها.
طريقة التحضير والاستخدام
- في وعاء صغير، ضعي ملعقة كبيرة من النشا وأضيفي نصف كوب من الماء، وامزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.
- أضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون والعسل إلى الخليط.
- قومي بتحريكه جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر لتفتح المسام.
- ضعي الخليط على وجهك باستخدام أصابعك أو باستخدام فرشاة ماسك ناعمة. تأكدي من توزيع الخليط على كامل الوجه مع تجنب منطقة العينين.
- اتركي الخليط على وجهك لمدة 15-20 دقيقة حتى يجف تمامً
- بعد مرور الوقت، قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر، ثم قومي بشطفه بالماء البارد لغلق المسام.
- بعد استخدام الماسك، احرصي على ترطيب بشرتك باستخدام كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك.