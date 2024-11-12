انت الأن تتابع خبر «سر من اسرار الجمال والاناقة..!!» وصفة لتفتيح البشرة والترطيب طوال الوقت من مكونات طبيعية 100% هتشوفي بشرة شباب.. نتائج خيالية..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هل حلمت يوما ببشرة ناعمة ومضيئة كالحرير، وجه صافي خالي من البقع والشوائب؟ بالطبع، كلنا نبحث عن طرق فعّالة وطبيعية لتحقيق هذا الجمال بدون الحاجة إلى مستحضرات تجميل باهظة الثمن أحد أسرار جمال البشرة وتفتيحها يكمن في النشا، المكون الطبيعي الذي يتوفر في كل منزل، ويعتبر من أفضل المكونات لتفتيح البشرة والحصول على وجه ناصع البياض كالأطفال وفي هذا المقال، سنقدم لكي أقوى وصفة لتفتيح البشرة باستخدام النشا، والتي ستساعدك على استعادة إشراقتك وجمال وجهك في وقت قياسي.

أقوى وصفة لتفتيح البشرة بالنشا

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا: المكون الأساسي الذي سيساهم في تفتيح البشرة.

نصف كوب من الماء: لتخفيف النشا وتحويله إلى خليط سهل التطبيق.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون: يساعد الليمون في تفتيح البشرة بفضل احتوائه على فيتامين C.

ملعقة صغيرة من العسل: لترطيب البشرة وتهدئتها.

طريقة التحضير والاستخدام