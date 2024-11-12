"شويه ورق بس قيمته بمليون جنية!"...عشبة عجيبة تشرح القلب من مفعولها اللي هيعملك ذهول ودهشة!!؟

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رياض - احمد صلاح - الشعر الصحي والناعم هو من أبرز علامات جمال المرأة، ويعتبر من العوامل التي تؤثر بشكل كبير على مظهرها وثقتها بنفسها ومن أجل الحصول على شعر طويل وناعم وصحي، يبحث العديد من الأشخاص عن وصفات طبيعية تساعد في تغذية الشعر وتحسين حالته واحدة من أفضل الوصفات الطبيعية هي كريم السدر والزبادي، والذي يعد من العلاجات الفعالة لتكثيف الشعر، تغذيته، وعلاج مشاكله المختلفة مثل التساقط والجفاف.

وصفة ورق السدر

المكونات

1. كوب ممتلئ من الزبادي: يحتوي على البروتينات والفيتامينات التي تعزز صحة الشعر.

2. كوب من الماء الفاتر: يستخدم لتخفيف قوام بودرة السدر وتسهيل مزج المكونات.

3. ملعقتان كبيرتان من بودرة السدر: تحتوي على خصائص غذائية تحفز نمو الشعر وتزيد من كثافته.

طريقة التحضير:

1. تحضير السدر: أضيفي بودرة السدر إلى الماء الفاتر وقلبيها جيدًا حتى تذوب تمامًا ويصبح القوام ناعمًا وخاليًا من التكتلات.

2.إضافة الزبادي: بعد أن يصبح خليط السدر جاهزًا، أضيفي الزبادي واخلطي المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

3. إضافة العسل (اختياري): إذا كان شعرك يعاني من الجفاف الشديد، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى الخليط لزيادة الترطيب.

طريقة الاستخدام:

1. اختبار الحساسية: قبل تطبيق الكريم على شعرك، يفضل إجراء اختبار على جزء صغير من فروة الرأس للتأكد من عدم وجود أي تفاعلات جلدية إذا لاحظت أي حكة أو احمرار، توقفي عن استخدام الوصفة.

2. تطبيق الوصفة: إذا لم يظهر أي رد فعل تحسسي، ضعي الخليط على شعرك، ووزعيه جيدًا على فروة الرأس والأطراف.

3. المدة: اتركي الماسك لمدة ساعة إلى ساعتين لا تتركيه أكثر من ذلك لأن السدر قد يغير لون الشعر ويجعله أكثر سوادًا.

4. التغطية: غطي شعرك بكيس بلاستيكي أو قبعة الاستحمام، مما يساعد في الحفاظ على حرارة الخليط ويزيد من فعاليته.

5. الشطف: بعد مرور المدة المحددة، اغسلي شعرك جيدًا باستخدام الماء الفاتر والشامبو المناسب للشعر.

تكرار الوصفة: