انت الأن تتابع خبر «بشرتك هتنور..!!» طريقة عمل ماسك الترمس لتفتيح البشرة وترطيب عميق اقضي علي التصبغات والبقع الداكنة نهائيا.. مش هتستغني عنه تاني..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ماسك الترمس يعتبر من أفضل العلاجات الطبيعية للبشرة؛ حيث يساهم في تفتيح البشرة بفضل خصائصه الطبيعية التي تساعد على تقليل التصبغات، كما يعمل على الترطيب العميق للبشرة، مما يجعلها تبدو ناعمة ومتوهجة.

فوائد ماسك الترمس للبشرة

1. يساعد الترمس على توحيد لون البشرة، حيث يعمل على تقليل البقع الداكنة وآثار الشمس.

2. يحتوي الترمس على مكونات طبيعية تساهم في ترطيب البشرة بعمق، مما يساعد في علاج الجفاف.

3. يحتوي الترمس على مضادات الأكسدة التي تقلل من علامات الشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة.

4.يساعد الترمس على إزالة خلايا الجلد الميتة، مما يساهم في تجديد البشرة ومنحها نعومة فائقة.

طريقة عمل ماسك الترمس للبشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من مسحوق الترمس.

ملعقة صغيرة من الزبادي (يمكن استبدالها بماء الورد للبشرة الحساسة).

بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري للبشرة الدهنية).

الخطوات: