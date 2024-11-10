انت الأن تتابع خبر قشر البطاطس سر جمال شعرك.. هتخلي شعرك زي الحرير وأقوى من الأول.. ضاع عمرك متعرفهاش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد البطاطس من الخضروات الأساسية التي لا غنى عنها في مطابخ العالم، خاصة في مصر، حيث تُستخدم في إعداد العديد من الأطباق بطرق متنوعة لكن ما قد يجهله البعض هو أن قشر البطاطس، الذي يُلقى عادة بعد تقشيرها، يحتوي على فوائد مدهشة للشعر ففي الواقع، يحتوي قشر البطاطس على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يمكن أن تُستخدم في تحضير وصفات طبيعية تعزز صحة الشعر، وتساهم في تقويته وتطويله.

في هذا المقال، نستعرض فوائد قشر البطاطس للشعر وكيفية استخدامه كبديل طبيعي للعناية بالشعر، لتحصلي على شعر صحي ولامع دون الحاجة للذهاب إلى صالونات التجميل أو استخدام المواد الكيميائية.

فوائد قشر البطاطس للشعر

يعتبر قشر البطاطس مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الشعر،

مثل الفيتامينات والمعادن التي تحفز نمو الشعر وتزيد من قوته من أهم فوائده:

1. تقوية جذور الشعر: يساعد قشر البطاطس على تعزيز صحة فروة الرأس وتقوية الجذور، مما يقلل من تساقط الشعر.

2. ترطيب الشعر: يعمل على ترطيب الشعر بشكل طبيعي، مما يجعله أكثر نعومة وصحة.

3. تقليل ظهور الشعر الأبيض: يساعد في تقليل ظهور الشعر الأبيض مع مرور الوقت.

4. معالجة تلف الشعر: يعمل ماسك قشر البطاطس على إصلاح الشعر التالف بسبب استخدام الأدوات الحرارية مثل المكواة أو الصبغات الكيميائية.

طريقة تحضير ماسك قشر البطاطس للشعر

إذا كنتِ تعانين من تساقط الشعر أو تقصفه، يمكنكِ استخدام ماسك قشر البطاطس مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على نتائج ملحوظة خلال فترة قصيرة إليكِ طريقة تحضيره:

المكونات:

قشر البطاطس (كمية مناسبة حسب طول شعرك).

ماء مغلي.

ماء ورد (اختياري).

طريقة التحضير:

1. تنظيف قشر البطاطس: اغسلي قشور البطاطس جيدًا للتأكد من خلوها من الأتربة والشوائب.

2. غلي القشور: ضعي قشور البطاطس في قدر يحتوي على ماء مغلي، واتركيها تغلي لمدة نصف ساعة.

3. إضافة ماء الورد: بعد أن تغلي القشور، قومي بتصفية الماء، ثم أضيفي إليها ماء الورد.

4. فرم القشور: ضعي القشور المسلوقة في محضر الطعام أو الكبة حتى تصبح ناعمة.

5. وضع الماسك على الشعر: ضعي الماسك على شعر نظيف وجاف، وتأكدي من توزيعه جيدًا على كل الشعر.

6. الانتظار: اتركي الماسك على شعرك لمدة ساعة كاملة.

7. غسل الشعر: بعد مرور الساعة، اغسلي شعرك جيدًا باستخدام الشامبو المناسب، ويمكنك تكرار الوصفة مرة أسبوعيًا.

نصائح للحصول على نتائج أفضل: