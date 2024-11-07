السمنة وزيادة الوزن المفرطة باتت تصنف على أنها مرض صحي، لها مسببات وأعراض ولها مضاعفات وأضرار على الصحة، وبالرغم من ذلك تزداد أعداد الإصابة بها سنوياً في مختلف دول العالم.
وسجلت الدراسات الطبية ارتباط السمنة بكثر من الأمراض الخطيرة، منها أمراض القلب والضغط والكوليسترول، وهاهي دراسة جديدة تربط بينها وبين أمراض الفم.. كما في التالي..
السمنة وصحة الفم:
أكدت دراسة طبية حديثة نشرت في مجلة أبحاث طب الأسنان بعنوان "تجمعات الخلايا البدائية الحديثة في أمراض اللثة المرتبطة بالسمنة"، يمكن أن تزيد السمنة من خطر الإصابة بأمراض اللثة التي تؤثر على الأسنان، هذا نتيجة للتطور المتزايد لخلايا MDSC أو الخلايا الكابتة المشتقة من النخاع الشوكي.
أفاد مركز أخبار جامعة بوفالو، قال كيوهوان كواك، دكتوراه، وزميل ما بعد الدكتوراه في قسم بيولوجيا الفم بجامعة بافالو ومؤلف الدراسة: يروج هذا البحث لمفهوم أن توسع MDSC أثناء السمنة لتصبح ناقضات العظم أثناء التهاب اللثة مرتبط لزيادة تدمير العظام السنخية مجتمعة، وبالتالي يسبب تساقط الأسنان وفقدانها.
السمنة والتهاب اللثة:
ذكر موقع eurekalert أن باحثين أجروا دراسة على 160 مشاركاً يعانون من زيادة متوسط كتلة الجسم، إذ سجل مؤشر كتلة الجسم أكثر من 23 والتهاب اللثة في الوقت ذاته، وتبين من خلال الفحوصات أن من يعانون السمنة المفرطة بمؤشر كتلة جسم تصل إلى 25، معرضون للإصابة بالتهابات اللثة أكثر من غيرهم بستة أضعاف.
السمنة وتسوس الأسنان:
من جانب آخر ذكرت عدد من المواقع المختصة أن من يعانون من السمنة يعرضون أكثر لتصبغ الأسنان وتسوسها وآلام الأسنان، وذلك بسبب تناولهم لكميات زائدة من الأطعمة وبسبب اتباعهم نظام غذائي ضار مليء بالأطعمة التي تضر الأسنان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراسة: ما العلاقة بين السمنة وأمراض الفم؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع موقع الجمال وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.