دراسة: ما العلاقة بين السمنة وأمراض الفم؟

السمنة وزيادة الوزن المفرطة باتت تصنف على أنها مرض صحي، لها مسببات وأعراض ولها مضاعفات وأضرار على الصحة، وبالرغم من ذلك تزداد أعداد الإصابة بها سنوياً في مختلف دول العالم.

وسجلت الدراسات الطبية ارتباط السمنة بكثر من الأمراض الخطيرة، منها أمراض القلب والضغط والكوليسترول، وهاهي دراسة جديدة تربط بينها وبين أمراض الفم.. كما في التالي..

السمنة وصحة الفم:

أكدت دراسة طبية حديثة نشرت في مجلة أبحاث طب الأسنان بعنوان "تجمعات الخلايا البدائية الحديثة في أمراض اللثة المرتبطة بالسمنة"، يمكن أن تزيد السمنة من خطر الإصابة بأمراض اللثة التي تؤثر على الأسنان، هذا نتيجة للتطور المتزايد لخلايا MDSC أو الخلايا الكابتة المشتقة من النخاع الشوكي.

أفاد مركز أخبار جامعة بوفالو، قال كيوهوان كواك، دكتوراه، وزميل ما بعد الدكتوراه في قسم بيولوجيا الفم بجامعة بافالو ومؤلف الدراسة: يروج هذا البحث لمفهوم أن توسع MDSC أثناء السمنة لتصبح ناقضات العظم أثناء التهاب اللثة مرتبط لزيادة تدمير العظام السنخية مجتمعة، وبالتالي يسبب تساقط الأسنان وفقدانها.

السمنة والتهاب اللثة:

ذكر موقع eurekalert أن باحثين أجروا دراسة على 160 مشاركاً يعانون من زيادة متوسط كتلة الجسم، إذ سجل مؤشر كتلة الجسم أكثر من 23 والتهاب اللثة في الوقت ذاته، وتبين من خلال الفحوصات أن من يعانون السمنة المفرطة بمؤشر كتلة جسم تصل إلى 25، معرضون للإصابة بالتهابات اللثة أكثر من غيرهم بستة أضعاف.

السمنة وتسوس الأسنان:

من جانب آخر ذكرت عدد من المواقع المختصة أن من يعانون من السمنة يعرضون أكثر لتصبغ الأسنان وتسوسها وآلام الأسنان، وذلك بسبب تناولهم لكميات زائدة من الأطعمة وبسبب اتباعهم نظام غذائي ضار مليء بالأطعمة التي تضر الأسنان.