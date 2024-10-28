5 خطوات للتخلص من الروائح الكريهة

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رياض - احمد صلاح - تجنب استخدام الصابون الذي يحتوي على مواد كيميائية قاسية أو معطرات قوية، لأنها قد تسبب تهيجًا.

1- تحسين النظافة الشخصية

النظافة الشخصية الجيدة تلعب دورًا رئيسيًا في منع الروائح الكريهة.

اغسل المنطقة ال حساسة بالماء الدافئ وصابون خفيف مرتين يوميًا.

2- استخدام المنتجات المناسبة

ابحث عن المنتجات المصممة خصيصًا للعناية بالمناطق الحساسة.

تأكد من أنها متوازنة في مستوى الحمضية (pH) ولا تحتوي على عطور صناعية.

3- اختيار الملابس الداخلية المريحة

ارتداء الملابس الداخلية المصنوعة من الأقمشة القطنية يمكن أن يساعد في تهوية المنطقة وتقليل التعرق، وهو ما يساهم في تقليل الروائح الكريهة. تجنب ارتداء الملابس الضيقة لفترات طويلة.

4- المحافظة على نظام غذائي صحي

احرص على تناول نظام غذائي متوازن وتجنب الأطعمة التي قد تزيد من الروائح، مثل الثوم والبصل والأسماك. تناول الكثير من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم والتخلص من السموم.

5- مراجعة الطبيب عند الحاجة