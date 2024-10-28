انت الأن تتابع خبر كل ما تريد معرفته عن " الشاي " الأضرار والفوائد والتأثير على الصحة !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المشروبات الساخنة تحظى برغبة كبيرة من جانب الجميع بلا استثناء في ذلك خاصة في ظل الطقس البارد الذي يحتاج معه الجسد لبعض الدفء الذي يتم الحصول عليه من خلال تناول مشروبات ساخنة مثل الشاي الذي يعدى المشروب الشعبي رقم واحد في العالم والذي يتم تناولها من جانب شرائح مختلف من الناس وقد اختلف الكثير من الناس حول فوائد و أضرار الشاي وهو ما سنعمل على توضيحه من خلال ما يلي من سطور

فوائد الشاي

جدير بالذكر أن تناول الشاي يعمل على منح الإنسان قدر أكبر من اليقظة والتركيز والانتباه كما أنه يحسن من الذاكرة وذلك يعود إلى محتواه من الكافيين والثيانين

هذا إلى أن جانب قدرته على خفض ضغط الدم والكوليسترول والسكر في الدم وهو أمر يعود بالتبعية لوجود بعض العناصر مثل البوليفينولات ضمن مكوناته والتي لها تأثير إيجابي على الأوعية الدموية والكبد والبنكرياس.

يساعد تناول كوب من الشاي على الوقاية من الإصابة بالعديد من السرطانات مثل سرطان الثدي والبروستاتا والمعدة والقولون والمريء

أضرار الشاي