انت الأن تتابع خبر يابخت اللي جربها !! وصفة سحرية غير مكلفة.. ضع ملعقة من زيت الزيتون على الكمون ستحقق حلمك في 3 أيام حتى لو كان عمرك 100سنة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني العديد من النساء من مشكلات متعددة في شعرهن، مثل التساقط، التجاعيد، وقصر الطول، ولهذا السبب، تزداد عمليات البحث عن وصفات طبيعية وفعالة للتخلص من هذه المشكلات، في هذا السياق، نقدم لكِ وصفة مدهشة باستخدام زيت الزيتون والكمون نقدمها لكم عبر موقعنا دوت الخليج.

ضع ملعقة من زيت الزيتون على الكمون

تعتبر علاج سحري يمكن أن يعيد لشعرك الحيوية والجمال حتى لو كنت في المئة من عمرك!

فوائد وصفة زيت الزيتون والكمون

تحتوي هذه الوصفة على مجموعة من الفوائد المذهلة التي تسهم في تحسين صحة شعرك، منها:

زيت الزيتون غني بالفيتامينات والمعادن التي تغذي الشعر وتعطيه لمسة من اللمعان والجمال.

تعمل هذه الوصفة على فرد الشعر وتجديده بطريقة طبيعية، مما يجعله أكثر سلاسة وأقل تجاعيد.

تساعد هذه المكونات على تقليل القشرة وتهدئة فروة الرأس، مما يؤدي إلى شعر أكثر صحة.

تعمل على تعزيز نمو الشعر وتغطيته، مما يساهم في ملء الفراغات وزيادة الكثافة.

كيفية إعداد وصفة زيت الزيتون مع الكمون

لتحضير هذه الوصفة المذهلة، إليك المكونات وطريقة التحضير:

المكونات:

ملعقتين من زيت الزيتون

ملعقتين من الكمون

صفار بيضة

نصف كوب من الماء

طريقة التحضير

في قدر عميق، قومي بتسخين الماء حتى الغليان.

بعد أن يغلي الماء، أضيفي الكمون واتركيه يغلي لمدة دقيقة أو اثنتين.

ارفعي القدر عن النار واتركي الخليط ليبرد تماما.

بعد أن يبرد، أضيفي زيت الزيتون مع التقليب المستمر، ثم أضيفي صفار البيضة واستمري في التقليب حتى الحصول على خليط متجانس.

ضعي المزيج على شعرك، مع تدليك فروة الرأس بلطف، وتأكدي من توزيع الخليط على الأطراف أيضا.

اتركي الوصفة على شعرك لمدة ساعة كاملة.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

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