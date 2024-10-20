انت الأن تتابع خبر "مراهقة سعودية تنصح الجميع بها".. طريقة سحرية لعمل مزيل عرق طبيعي بمكونات رخيصة من مطبخك لإزالة رائحة العرق من أول استعمال وتبيض فوري .. هاتي ب5 جنيه وتعالي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر مزيل العرق من المنتجات الأساسية التي يحتاجها الكثيرون لمواجهة رائحة العرق المزعجة. ومع تزايد الوعي حول المواد الكيميائية الموجودة في العديد من مزيلات العرق التجارية، تلجأ الكثير من النساء والفتيات إلى استخدام طرق طبيعية وصحية وتُعد الشبة من الخيارات الفعالة والآمنة، حيث إنها تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا وتساعد في تقليل رائحة العرق.

المكونات اللازمة

ملعقة كبيرة من الشبة الزفرة (مطحونة جيدًا)

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من بودرة التلك

بضع قطرات من ماء الورد

طريقة التحضير

تحضير الشبة:

نبدأ بطحن ملعقة كبيرة من الشبة الزفرة حتى تصبح بودرة ناعمة.

خلط المكونات:

في إناء مناسب، نضيف الشبة المطحونة وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نقوم بالتقليب جيدًا حتى يمتزج الخليط.

إضافة بودرة التلك:

نضيف ملعقة صغيرة من بودرة التلك إلى الخليط السابق ونمزجهم معًا جيدًا.

ماء الورد:

نضيف بضع قطرات من ماء الورد، والذي يضيف رائحة جميلة ومهدئة، ونمزج جميع المكونات حتى نحصل على خليط متجانس.

طريقة الاستخدام

تجفيف المنطقة:

بعد الاستحمام، تأكدي من تجفيف منطقة تحت الإبط جيدًا لضمان فاعلية مزيل العرق.

تطبيق المزيلة:

قومي بأخذ كمية من الخليط ووزعيها بلطف على منطقة تحت الإبط مع التدليك الخفيف.

النتيجة: